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https://jp.sputniknews.com/20211115/9536904.html
米国とイスラエル、サイバー犯罪対策で連携
米国とイスラエル、サイバー犯罪対策で連携
米財務省は14日、サイバー犯罪対策に関し、イスラエルと連携をとることで合意したとプレスリリースで発表した。 2021年11月15日, Sputnik 日本
2021-11-15T13:42+0900
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米財務省によると、ウォリー・アデイエモ財務副長官は、イスラエルのアヴィグドール・リーベルマン財務長官とこれに同意したという。重要な金融インフラや最新技術の保護において、二国間の協力がなされる。両者はまた、ランサムウェアを用いた身代金要求型のサイバー犯罪に対抗可能な金融技術をサポートすることに合意した。関連ニュース
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米国とイスラエル、サイバー犯罪対策で連携
米財務省は14日、サイバー犯罪対策に関し、イスラエルと連携をとることで合意したとプレスリリースで発表した。
米財務省によると、ウォリー・アデイエモ財務副長官は、イスラエルのアヴィグドール・リーベルマン財務長官とこれに同意した
という。
重要な金融インフラや最新技術の保護において、二国間の協力がなされる。
両者はまた、ランサムウェアを用いた身代金要求型のサイバー犯罪に対抗可能な金融技術をサポートすることに合意した。