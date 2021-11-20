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米アストラ社の超軽量ロケット、初めて軌道に到達
米アストラ社の超軽量ロケット、初めて軌道に到達
米アストラ（Astra）社の打ち上げロケットが、地球低軌道への進入に成功した。同社がツイッターで発表した。 2021年11月20日, Sputnik 日本
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ロケットは、アラスカ州コディアック島にあるパシフィック・スペースポート（Pacific Spaceport）から太平洋標準時11月19日22時04分に打ち上げられた。アストラ社にとってこの試みは今回で４回目となり、初めて成功した。サイトNASA Spaceflightによると、ロケットには、米宇宙軍のテスト貨物が搭載されていた。試験では、切り離せないペイロードモックアップを備えたロケットの上段が、高度500キロの地球低軌道に投入された。関連ニュース
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米アストラ社の超軽量ロケット、初めて軌道に到達

2021年11月20日, 23:06
© 写真 : Twitter / Astra米アストラ社の超軽量ロケット
米アストラ社の超軽量ロケット - Sputnik 日本, 1920, 20.11.2021
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米アストラ（Astra）社の打ち上げロケットが、地球低軌道への進入に成功した。同社がツイッターで発表した。
ロケットは、アラスカ州コディアック島にあるパシフィック・スペースポート（Pacific Spaceport）から太平洋標準時11月19日22時04分に打ち上げられた。
アストラ社にとってこの試みは今回で４回目となり、初めて成功した。
サイトNASA Spaceflightによると、ロケットには、米宇宙軍のテスト貨物が搭載されていた。試験では、切り離せないペイロードモックアップを備えたロケットの上段が、高度500キロの地球低軌道に投入された。
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