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米国、アラブ首長国連邦港湾に中国軍事施設発見＝WSJ
米国、アラブ首長国連邦港湾に中国軍事施設発見＝WSJ
米国諜報機関は、中国がアラブ首長国連邦首都アブダビ近郊の港湾域に密かに軍事施設を建設していたと考えていた。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が報じている。 2021年11月20日, Sputnik 日本
2021-11-20T17:55+0900
2021-11-20T18:03+0900
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同紙情報筋によると、今春、米国当局は機密衛星写真から、中国がアブダビに近いハリファ港に軍事施設を建設していることを確認。同紙によると、バイデン政権は、建設中の施設が軍事目的を伴うことから、建設を中止するようアラブ首長国連邦に求めるため、活発な外交努力を図ったという。同紙は、米国高官が何度かアラブ首長国連邦を訪問し、協議を重ねた結果、施設建設は中断されたとしている。関連ニュース
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米国、アラブ首長国連邦港湾に中国軍事施設発見＝WSJ

2021年11月20日, 17:55 (更新: 2021年11月20日, 18:03)
© 写真 : Pixabay / Jacqueline Schmid アラブ首長国連邦
アラブ首長国連邦 - Sputnik 日本, 1920, 20.11.2021
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米国諜報機関は、中国がアラブ首長国連邦首都アブダビ近郊の港湾域に密かに軍事施設を建設していたと考えていた。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が報じている。
同紙情報筋によると、今春、米国当局は機密衛星写真から、中国がアブダビに近いハリファ港に軍事施設を建設していることを確認。
同紙によると、バイデン政権は、建設中の施設が軍事目的を伴うことから、建設を中止するようアラブ首長国連邦に求めるため、活発な外交努力を図ったという。
中国と米国の旗 - Sputnik 日本, 1920, 20.11.2021
米国務省　中国の南シナ海でのフィリピン船の航行妨害を厳しく非難
05:55
同紙は、米国高官が何度かアラブ首長国連邦を訪問し、協議を重ねた結果、施設建設は中断されたとしている。
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