登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211124/9601405.html
日ベトナム首脳会談　海洋進出を強める中国を念頭に連携
日ベトナム首脳会談　海洋進出を強める中国を念頭に連携
日本の岸田文雄首相と訪日中のベトナムのファム・ミン・チン首相は24日、首相官邸で会談を行った。共同通信が報じている。 2021年11月24日, Sputnik 日本
2021-11-24T21:30+0900
2021-11-24T21:30+0900
国際
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/9602002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16af352d6787cd218b736b05f87d6fc5.jpg
両氏はこの首脳会談で、東シナ海・南シナ海で一方的な現状変更を試みる中国を念頭に協議し、「自由で開かれたインド太平洋」の実現や、ベトナムでのサプライチェーン（供給網）の強化に関して連携を確認した。23日には、日本の岸信夫防衛相と訪日中のベトナムのザン国防相が会談を行った。会談ではサイバーセキュリティー分野で協力していくことを確認した他、海洋進出を強める中国による一方的な現状変更の試みに強く反対し、連携を強化していくことで一致した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211123/9592180.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/9602002_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_df74313f117f8c2db84ffd9a0a6e304f.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国際, 政治

日ベトナム首脳会談　海洋進出を強める中国を念頭に連携

2021年11月24日, 21:30
© REUTERS / Toru Hanai 日ベトナム首脳
日ベトナム首脳 - Sputnik 日本, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Toru Hanai
フォローする
日本の岸田文雄首相と訪日中のベトナムのファム・ミン・チン首相は24日、首相官邸で会談を行った。共同通信が報じている。
両氏はこの首脳会談で、東シナ海・南シナ海で一方的な現状変更を試みる中国を念頭に協議し、「自由で開かれたインド太平洋」の実現や、ベトナムでのサプライチェーン（供給網）の強化に関して連携を確認した。
二階氏がベトナム首相と会談　菅前首相も、交流を促進
昨日, 13:43
23日には、日本の岸信夫防衛相と訪日中のベトナムのザン国防相が会談を行った。会談ではサイバーセキュリティー分野で協力していくことを確認した他、海洋進出を強める中国による一方的な現状変更の試みに強く反対し、連携を強化していくことで一致した。
関連ニュース
日本　露中による日本周辺での合同パトロールに重大な関心
中国による極超音速兵器の飛行実験は、日本の安全保障上の強い懸念＝松野官房長官
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
22:02欧州のマスク使用率はわずが48％－WHO
21:30日ベトナム首脳会談　海洋進出を強める中国を念頭に連携
21:08いよいよフィギュアGPシリーズ第6戦　羽生は不在、女子シングルの戦いは激化
20:53新型コロナによる死亡リスクを4倍に高める精神疾患
20:26J1リーグ　オリベイラ選手が死去　急性うっ血性心不全で
20:05白頭鷲が釣り人が釣り上げたサメを奪う
19:38与那国島近海でM5.2の地震が発生
18:58「黄金比」から見る最も魅力的な猫種が発表される　その逆も
18:36オーストリア人がパーティーで新型コロナに故意に感染、死亡
18:02NASAが小惑星の衝突に備えカミカゼ探査機を搭載したロケット「ファルコン 9」を打上げ
17:31日本　陸上自衛隊の無人偵察機が行方不明　自衛隊が機体を捜索中
17:16グーグルの社員数百人　新型コロナワクチン接種義務化に反対の書簡に署名
17:08中国が協力条件の改善と引き換えに石油で米国を支援-メディア
16:35アフガニスタンの活動家が指摘　タリバンの権力奪取の主な原因は汚職にある
16:23沖縄　米軍機オスプレイから水筒落下　けが人なし
15:58「笑い」は認知機能改善やストレス抑制に効果－研究報告
15:29日本　愛知県の中学で中3生徒が包丁で刺され、死亡　同級生を現行犯逮捕
14:58中国による極超音速兵器の飛行実験は、日本の安全保障上の強い懸念＝松野官房長官
14:09日本　石油の国家備蓄の一部放出を決定
13:00ウクライナのエネルギー危機は政府高官の仕業＝元首相