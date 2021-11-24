登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211124/9601405.html
日ベトナム首脳会談 海洋進出を強める中国を念頭に連携
日ベトナム首脳会談 海洋進出を強める中国を念頭に連携
日本の岸田文雄首相と訪日中のベトナムのファム・ミン・チン首相は24日、首相官邸で会談を行った。共同通信が報じている。 2021年11月24日, Sputnik 日本
2021-11-24T21:30+0900
2021-11-24T21:30+0900
2021-11-24T21:30+0900
国際
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/9602002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16af352d6787cd218b736b05f87d6fc5.jpg
両氏はこの首脳会談で、東シナ海・南シナ海で一方的な現状変更を試みる中国を念頭に協議し、「自由で開かれたインド太平洋」の実現や、ベトナムでのサプライチェーン（供給網）の強化に関して連携を確認した。23日には、日本の岸信夫防衛相と訪日中のベトナムのザン国防相が会談を行った。会談ではサイバーセキュリティー分野で協力していくことを確認した他、海洋進出を強める中国による一方的な現状変更の試みに強く反対し、連携を強化していくことで一致した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211123/9592180.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/9602002_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_df74313f117f8c2db84ffd9a0a6e304f.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国際, 政治
日ベトナム首脳会談 海洋進出を強める中国を念頭に連携
日本の岸田文雄首相と訪日中のベトナムのファム・ミン・チン首相は24日、首相官邸で会談を行った。共同通信が報じている。
両氏はこの首脳会談で、東シナ海・南シナ海で一方的な現状変更を試みる中国を念頭に協議し、「自由で開かれたインド太平洋」の実現や、ベトナムでのサプライチェーン（供給網）の強化に関して連携を確認した。
23日には、日本の岸信夫防衛相と訪日中のベトナムのザン国防相が会談を行った。会談ではサイバーセキュリティー分野で協力していくことを確認した他、海洋進出を強める中国による一方的な現状変更の試みに強く反対し、連携を強化していくことで一致した。