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ロシア外交官27人、1月30日に米国から出国へ

ロシア外交官27人、1月30日に米国から出国へ

ロシアのアナトリー・アントノフ駐米大使は、1月30日にロシアの外交官27人が米国から出国すると発表した。リア・ノーヴォスチ通信が報じた。 2021年11月28日, Sputnik 日本

2021-11-28T04:03+0900

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来年6月30日にも、別のロシアの外交官グループが家族とともに米国を去る予定。アントノフ大使によると、在米ロシア大使館による議会などにおけるコンタクトの回復に関する要求は拒否され、米国は議会間のやりとりを復活するすべての提案を拒否している。大使は、露米関係においてはコンタクトの数から質への移行はまだなく、ロシアは米国にとって依然として敵であり続けていると述べた。同氏によると、外交官の配偶者に対する正式認可が取り上げられ、子どもにはビザが発給されないという。関連ニュース

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