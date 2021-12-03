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日本 和歌山県北部で震度5弱
日本 和歌山県北部で震度5弱
3日9時28分ごろ、和歌山県北部でマグニチュード5.4の地震が発生した。日本の気象庁が伝えている。 2021年12月3日, Sputnik 日本
2021-12-03T10:18+0900
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気象庁によると、震源地は紀伊水道で、震源の深さは20キロ。地震の規模（マグニチュード）は5.4だった。この地震による津波の心配はなし。NHKによると、この地震により和歌山県御坊市で震度5弱の揺れが観測された。また、三重県熊野市や兵庫県南あわじ市、和歌山県田辺市、徳島県阿南市、香川県さぬき市など広い範囲で震度4の揺れが観測された。なお、山梨県東部・富士五湖では3日6時37分ごろにマグニチュード4.9（最大震度5弱）の地震が観測されたほか、同日2時18分にマグニチュード4.1（最大震度4）、2時23分にもマグニチュード3.6（最大震度3）の地震が観測された。関連ニュース
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日本 和歌山県北部で震度5弱
2021年12月3日, 10:18 (更新: 2021年12月3日, 10:20)
3日9時28分ごろ、和歌山県北部でマグニチュード5.4の地震が発生した。日本の気象庁が伝えている。
気象庁によると、震源地は紀伊水道で、震源の深さは20キロ。地震の規模（マグニチュード）は5.4だった。
NHKによると、この地震により和歌山県御坊市で震度5弱の揺れが観測された。また、三重県熊野市や兵庫県南あわじ市、和歌山県田辺市、徳島県阿南市、香川県さぬき市など広い範囲で震度4の揺れが観測された。
なお、山梨県東部・富士五湖では3日6時37分ごろにマグニチュード4.9（最大震度5弱）の地震が観測された
ほか、同日2時18分にマグニチュード4.1（最大震度4）、2時23分にもマグニチュード3.6（最大震度3）の地震が観測された。