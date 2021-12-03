登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211203/9663407.html
日本　和歌山県北部で震度5弱
日本　和歌山県北部で震度5弱
3日9時28分ごろ、和歌山県北部でマグニチュード5.4の地震が発生した。日本の気象庁が伝えている。 2021年12月3日, Sputnik 日本
2021-12-03T10:18+0900
2021-12-03T10:20+0900
災害・事故・事件
地震
国内
災害
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/586/25/5862574_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5cc483164e8c58a5f0889087c61a8e3d.jpg
気象庁によると、震源地は紀伊水道で、震源の深さは20キロ。地震の規模（マグニチュード）は5.4だった。この地震による津波の心配はなし。NHKによると、この地震により和歌山県御坊市で震度5弱の揺れが観測された。また、三重県熊野市や兵庫県南あわじ市、和歌山県田辺市、徳島県阿南市、香川県さぬき市など広い範囲で震度4の揺れが観測された。なお、山梨県東部・富士五湖では3日6時37分ごろにマグニチュード4.9（最大震度5弱）の地震が観測されたほか、同日2時18分にマグニチュード4.1（最大震度4）、2時23分にもマグニチュード3.6（最大震度3）の地震が観測された。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/586/25/5862574_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b539e4026abb5494edb2d3638ae44c9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
災害・事故・事件, 地震, 国内, 災害

日本　和歌山県北部で震度5弱

2021年12月3日, 10:18 (更新: 2021年12月3日, 10:20)
© Depositphotos / Destinacigdem地震
地震 - Sputnik 日本, 1920, 03.12.2021
© Depositphotos / Destinacigdem
フォローする
3日9時28分ごろ、和歌山県北部でマグニチュード5.4の地震が発生した。日本の気象庁が伝えている。
気象庁によると、震源地は紀伊水道で、震源の深さは20キロ。地震の規模（マグニチュード）は5.4だった。
この地震による津波の心配はなし。
NHKによると、この地震により和歌山県御坊市で震度5弱の揺れが観測された。また、三重県熊野市や兵庫県南あわじ市、和歌山県田辺市、徳島県阿南市、香川県さぬき市など広い範囲で震度4の揺れが観測された。
なお、山梨県東部・富士五湖では3日6時37分ごろにマグニチュード4.9（最大震度5弱）の地震が観測されたほか、同日2時18分にマグニチュード4.1（最大震度4）、2時23分にもマグニチュード3.6（最大震度3）の地震が観測された。
関連ニュース
伊考古学者　ヴェスヴィオ噴火の犠牲者を原爆投下の広島市民になぞらえる
北海道・十勝地方で大規模停電続く　強風で電柱倒壊、3000戸が停電
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
10:18日本　和歌山県北部で震度5弱
09:31米EU、台湾海峡での中国の行動に懸念
08:34米国、バイデン大統領がコロナ対策の新たな行動計画を発表　ロックダウンは含めず
07:47首相、補佐官に寺田氏起用　石原元幹事長は参与へ
07:03日本　山梨県東部で震度５弱
06:16ウォルト・ディズニー社に初の女性取締役会長が誕生へ
05:20米国の著名な小説家　強姦犯とされ16年間服役した男性に謝罪
04:24欧米　対ベラルーシ制裁発動
03:23国連本部前に不審な男　現場は立ち入り禁止
02:42近く、露米首脳会談が実施　米国務長官
01:46OPEC増産決行の報道に国際原油価格が急落　ブレントは8月以来初の67ドル以下　
00:49ソチ　9年ぶりの大嵐で強風、高波
昨日伊考古学者　ヴェスヴィオ噴火の犠牲者を原爆投下の広島市民になぞらえる
昨日東京五輪の選手村跡地、11月販売分の全戸に申し込み　最高倍率111倍
昨日大阪で開幕予定だったグランプリファイナル、中止それとも延期？
昨日コーヒーが視覚機能を向上
昨日仏マクロン大統領　ジョンソン英首相をピエロと呼ぶ
昨日インド　オミクロンの初の感染例が確認
昨日青森県　米軍投棄の燃料タンク、もう一つを山林で発見
昨日サクソバンクが2022年を大胆予測　米国のインフレ率は第二次世界大戦後初の15％へ