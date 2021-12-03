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米製薬メルク　日本の厚生省に新型コロナ経口薬を承認申請
米製薬メルク　日本の厚生省に新型コロナ経口薬を承認申請
米製薬大手「メルク」が、新型コロナウイルスを治療する経口薬「モルヌピラビル」について、日本の厚生労働省に承認申請を行った。NHKが報じている。 2021年12月3日, Sputnik 日本
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この薬は、新型コロナウイルスの軽症者と中等症者向けに開発され、重症化を防ぐ効果が期待されている。承認され、製造販売が認められれば、日本で初の感染者向けの経口薬となる。日本政府はすでに、160万人分の供給を受ける計画で同社と合意を交わしている。英国は11月、世界で初めてこの薬を承認し、米国でも緊急使用許可が近く判断される見通し。関連ニュース
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米製薬メルク　日本の厚生省に新型コロナ経口薬を承認申請

2021年12月3日, 18:30
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米製薬メルク - Sputnik 日本, 1920, 03.12.2021
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米製薬大手「メルク」が、新型コロナウイルスを治療する経口薬「モルヌピラビル」について、日本の厚生労働省に承認申請を行った。NHKが報じている。
この薬は、新型コロナウイルスの軽症者と中等症者向けに開発され、重症化を防ぐ効果が期待されている。承認され、製造販売が認められれば、日本で初の感染者向けの経口薬となる。
日本政府はすでに、160万人分の供給を受ける計画で同社と合意を交わしている。
英国は11月、世界で初めてこの薬を承認し、米国でも緊急使用許可が近く判断される見通し。
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