https://jp.sputniknews.com/20211203/9666764.html

米製薬メルク 日本の厚生省に新型コロナ経口薬を承認申請

米製薬メルク 日本の厚生省に新型コロナ経口薬を承認申請

米製薬大手「メルク」が、新型コロナウイルスを治療する経口薬「モルヌピラビル」について、日本の厚生労働省に承認申請を行った。NHKが報じている。 2021年12月3日, Sputnik 日本

2021-12-03T18:30+0900

2021-12-03T18:30+0900

2021-12-03T18:30+0900

新型コロナウイルス

国際

テック＆サイエンス

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/8735268_0:147:2268:1423_1920x0_80_0_0_570284b2c33b2e9aeb8c7afa375c0f00.jpg

この薬は、新型コロナウイルスの軽症者と中等症者向けに開発され、重症化を防ぐ効果が期待されている。承認され、製造販売が認められれば、日本で初の感染者向けの経口薬となる。日本政府はすでに、160万人分の供給を受ける計画で同社と合意を交わしている。英国は11月、世界で初めてこの薬を承認し、米国でも緊急使用許可が近く判断される見通し。関連ニュース

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

国際, テック＆サイエンス