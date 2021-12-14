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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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オミクロン株、中国大陸部まで侵入　中国で初の感染が確認
オミクロン株、中国大陸部まで侵入　中国で初の感染が確認
13日の中国中央テレビの報道で、中国本土で初のコロナウイルス・オミクロン感染者が確認されたことが明らかにされた。 2021年12月14日, Sputnik 日本
2021-12-14T00:01+0900
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同テレビの報道によれば、感染者は、天津空港の入国者で無症状だった。この感染者に対してはウイルスのゲノム解析は2回行われている。天津市の疫学本部はこれについて「中国本土でオミクロン株が検出された初の例」と発表している。この感染者は現在、隔離され、必要な治療を受けている。香港と台湾ではすでにオミクロンの感染例が確認されている。関連ニュース
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オミクロン株、中国大陸部まで侵入　中国で初の感染が確認

2021年12月14日, 00:01
© Depositphotos / Imaginechina-Editorial救急車
救急車 - Sputnik 日本, 1920, 14.12.2021
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13日の中国中央テレビの報道で、中国本土で初のコロナウイルス・オミクロン感染者が確認されたことが明らかにされた。
同テレビの報道によれば、感染者は、天津空港の入国者で無症状だった。この感染者に対してはウイルスのゲノム解析は2回行われている。
救急車　英国 - Sputnik 日本, 1920, 13.12.2021
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英国　オミクロン感染で初の死亡例
昨日, 23:32
天津市の疫学本部はこれについて「中国本土でオミクロン株が検出された初の例」と発表している。
この感染者は現在、隔離され、必要な治療を受けている。
香港と台湾ではすでにオミクロンの感染例が確認されている。
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