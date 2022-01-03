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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220103/100-9891188.html
東京、沖縄で新規感染者数100人超え 秋以来の数値
東京、沖縄で新規感染者数100人超え 秋以来の数値
3日の東京都の発表で都内の新規感染者数が103人に達したことが明らかになった。NHKが報じた。 2022年1月3日, Sputnik 日本
2022-01-03T18:24+0900
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2022-01-03T18:38+0900
新型コロナウイルス
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NHKの報道によれば、都内の新規感染者数が100人を超えたのは昨年10月8日以来初めて。また同日、沖縄県でも新規感染者数は東京より多い130人が確認されている。沖縄県も100人を超えるのは去年の9月25日以来。関連ニュース
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東京、沖縄で新規感染者数100人超え 秋以来の数値
2022年1月3日, 18:24 (更新: 2022年1月3日, 18:38)
3日の東京都の発表で都内の新規感染者数が103人に達したことが明らかになった。NHKが報じた。
NHKの報道によれば
、都内の新規感染者数が100人を超えたのは昨年10月8日以来初めて。また同日、沖縄県でも新規感染者数は東京より多い130人が確認されている。
沖縄県も100人を超えるのは去年の9月25日以来。