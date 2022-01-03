登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220103/100-9891188.html
東京、沖縄で新規感染者数100人超え　秋以来の数値
東京、沖縄で新規感染者数100人超え　秋以来の数値
3日の東京都の発表で都内の新規感染者数が103人に達したことが明らかになった。NHKが報じた。 2022年1月3日, Sputnik 日本
2022-01-03T18:24+0900
2022-01-03T18:38+0900
新型コロナウイルス
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/03/9891268_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef8e4b52219a2af86b514718368e5fbb.jpg
NHKの報道によれば、都内の新規感染者数が100人を超えたのは昨年10月8日以来初めて。また同日、沖縄県でも新規感染者数は東京より多い130人が確認されている。沖縄県も100人を超えるのは去年の9月25日以来。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/03/9891268_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff0d35e8797381ad3132fc5675dec444.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内

東京、沖縄で新規感染者数100人超え　秋以来の数値

2022年1月3日, 18:24 (更新: 2022年1月3日, 18:38)
© AP Photo / Koji Sasahara東京人
東京人 - Sputnik 日本, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
フォローする
3日の東京都の発表で都内の新規感染者数が103人に達したことが明らかになった。NHKが報じた。
NHKの報道によれば、都内の新規感染者数が100人を超えたのは昨年10月8日以来初めて。また同日、沖縄県でも新規感染者数は東京より多い130人が確認されている。沖縄県も100人を超えるのは去年の9月25日以来。
関連ニュース
韓国　オミクロン株による初の死亡が確認
米国防長官、コロナ検査で陽性
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
18:24東京、沖縄で新規感染者数100人超え　秋以来の数値
17:58ビットコイン　専門家らは高騰予想　冬の終わりまでに6万から6万5000ドルに
16:50韓国　オミクロン株による初の死亡が確認
16:11シリア軍　テロ攻撃により兵士5人が死亡、20人が負傷
15:59韓国サムスン　創立以来最大の海外買収なるか　アルツハイマー治療薬メーカーと交渉中
14:05ザギトワがサウナからの大胆動画を投稿
13:30バイドゥのロボットカーが2023年に登場
12:50バヌアツ沿岸でM5.9の地震　
12:10玉城沖縄知事　「米国の状況を沖縄に持ち込むな」　新型コロナ感染拡大
11:13米国防長官、コロナ検査で陽性
09:55尖閣諸島沖で中国海警局の船が航行　日本漁船への接近ケースが去年2倍増
08:47公明・山口氏、参院選勝利へ決意　恒例の新春街頭演説
06:45米国人教師　フライト中にコロナ陽性　着陸までトイレで5時間自己隔離
05:24オミクロン株で最も早く現れる症状は声のかすれ？　専門家が発表
04:00フィンランド　凍結した湖に巨大なキツネが描かれる
02:51ギリシャ首相　オミクロン株がパンデミックの最終章になる
01:34タリバン　アフガニスタンの新たな正規軍設立がほぼ完了
00:16英国人　トニー・ブレア元首相のガーター勲章剥奪を求める
昨日参院選勝利へ虎視眈々　寅年生まれ国会議員６９人
昨日エーゲ海で80年前に沈没した潜水艦が発見される