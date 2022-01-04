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フランスの研究者らが新たなコロナの変異株を発見
フランスの研究者らが新たなコロナの変異株を発見
フランスのマルセイユにある感染症研究所（IHU）の学者らは新型コロナウイルスの新たな変異株を発見した。研究結果は医学分野のプレプリントサイトmedRxivで発表した。変異株はB.1.640.2と名付けられた。 2022年1月4日, Sputnik 日本
2022-01-04T11:41+0900
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研究者によると、B.1.640.2系統のこのコロナウイルスの変異株は、アフリカ西南部のカメルーン共和国で出現した。研究者らはカメルーン共和国を訪れた1人の旅行者に2021年11月に新たな46変異の新型コロナ菌株を初めて発見した。現在、フランス南東で12件検出した。関連ニュース
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フランスの研究者らが新たなコロナの変異株を発見
2022年1月4日, 11:41 (更新: 2022年1月4日, 11:43)
フランスのマルセイユにある感染症研究所（IHU）の学者らは新型コロナウイルスの新たな変異株を発見した。研究結果は医学分野のプレプリントサイトmedRxivで発表した。変異株はB.1.640.2と名付けられた。
研究者によると、B.1.640.2系統のこのコロナウイルスの変異株は、アフリカ西南部のカメルーン共和国で出現した。
研究者らはカメルーン共和国を訪れた1人の旅行者に2021年11月に新たな46変異の新型コロナ菌株を初めて発見した。現在、フランス南東で12件検出した。