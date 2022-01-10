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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220110/34-9921746.html
米海軍佐世保基地 新たに34人感染確認 新型コロナ
米海軍佐世保基地 新たに34人感染確認 新型コロナ
日本の長崎県佐世保市にある米海軍佐世保基地は10日、新たに基地関係者34人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表した。日本のマスコミが報じた。 2022年1月10日, Sputnik 日本
2022-01-10T21:51+0900
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NHKによると、佐世保基地の関係者で感染が確認されたのはこれで累計204人となった。日米合同委員会は9日、「日米両国は、日本全国における新型コロナウイルス感染者数の増加の重大性を認識し、これを深刻に受け止める」とし、1月10日から14日間、在日米軍関係者の不要不急の外出を制限するなどとした共同声明を発表した。報道によると、在日米軍の基地内では新型コロナウイルスの感染拡大が続いている。共同通信などの日本のマスコミによると、日本国内では10日、新型コロナウイルスの感染者が新たに6438人確認された。関連ニュース
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米海軍佐世保基地 新たに34人感染確認 新型コロナ
日本の長崎県佐世保市にある米海軍佐世保基地は10日、新たに基地関係者34人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表した。日本のマスコミが報じた。
NHK
によると、佐世保基地の関係者で感染が確認されたのはこれで累計204人となった。
日米合同委員会は9日、「日米両国は、日本全国における新型コロナウイルス感染者数の増加の重大性を認識し、これを深刻に受け止める」とし、1月10日から14日間、在日米軍関係者の不要不急の外出を制限するなどとした共同声明
を発表した。
報道によると、在日米軍の基地内では新型コロナウイルスの感染拡大
が続いている。
共同通信
などの日本のマスコミによると、日本国内では10日、新型コロナウイルスの感染者が新たに6438人確認された。