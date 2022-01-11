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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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沖縄県　500人以上の医療従事者が欠勤　15機関で診療制限も
沖縄県　500人以上の医療従事者が欠勤　15機関で診療制限も
日本の沖縄県は11日、新型コロナウイルスに感染したり濃厚接触者に認定されたりして欠勤を余儀なくされている医療従事者が、過去最多の503人に上ったと発表した。日本のメディアが報じた。 2022年1月11日, Sputnik 日本
2022-01-11T23:36+0900
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欠勤する医療従事者が増えたため、県内15の医療機関では緊急患者の受け付けを制限している。また、県は自衛隊に災害派遣を要請し、看護官など計10人が県立北部病院と中部病院に派遣することを決定した。沖縄県内では11日、新たに775人が新型コロナウイルスに感染。290人が入院し、27人が重症者用の病床で治療を受けているほか、自宅療養者の数が初めて4000人を超えた。関連記事
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沖縄県　500人以上の医療従事者が欠勤　15機関で診療制限も

2022年1月11日, 23:36
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日本の沖縄県は11日、新型コロナウイルスに感染したり濃厚接触者に認定されたりして欠勤を余儀なくされている医療従事者が、過去最多の503人に上ったと発表した。日本のメディアが報じた。
欠勤する医療従事者が増えたため、県内15の医療機関では緊急患者の受け付けを制限している。
また、県は自衛隊に災害派遣を要請し、看護官など計10人が県立北部病院と中部病院に派遣することを決定した。
岸田首相 - Sputnik 日本, 1920, 09.01.2022
在日米軍、10日から外出制限　首相、コロナ対策で合意
1月9日, 21:23
沖縄県内では11日、新たに775人が新型コロナウイルスに感染。290人が入院し、27人が重症者用の病床で治療を受けているほか、自宅療養者の数が初めて4000人を超えた。
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