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新型コロナウイルス
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米軍の佐世保基地で新たに30人が新型コロナに感染　
米軍の佐世保基地で新たに30人が新型コロナに感染　
12日、長崎県佐世保市の米軍基地は、基地の関係者30人が新たに新型コロナウイルスに感染したことを確認したと発表した。同基地ではこれまでで述べ266人が感染している。 2022年1月12日, Sputnik 日本
2022-01-12T17:45+0900
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松野博一官房長官は12日の記者会見で、全国の在日米軍施設・区域などで4324人（10日から約700人の増加）が新型コロナウイルスに感染しているとの報告（11日時点）を米側から受けたことを明らかにした。関連記事
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米軍の佐世保基地で新たに30人が新型コロナに感染　

2022年1月12日, 17:45
© AFP 2021 / Yoshikazu Tsuno米兵士（アーカイブ）
米兵士（アーカイブ） - Sputnik 日本, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / Yoshikazu Tsuno
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12日、長崎県佐世保市の米軍基地は、基地の関係者30人が新たに新型コロナウイルスに感染したことを確認したと発表した。同基地ではこれまでで述べ266人が感染している。
松野博一官房長官は12日の記者会見で、全国の在日米軍施設・区域などで4324人（10日から約700人の増加）が新型コロナウイルスに感染しているとの報告（11日時点）を米側から受けたことを明らかにした。
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