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韓国の「好感度高い国」　主要国で日本が最下位に
韓国の「好感度高い国」　主要国で日本が最下位に
韓国で行われた「外国への好感度」を問う意識調査で、日本が主要国の中で最下位だったことが分かった。12日、テレ朝NEWSが報じた。 2022年1月12日, Sputnik 日本
2022-01-12T22:49+0900
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韓国のソウル大学アジア研究所が男女約1000人を対象に実施した意識調査によれば、「好感度が高い国」には、主要20か国のうち米国、スウェーデン、オーストラリアがランクイン。一方、日本は中国や北朝鮮を下回り、最下位となった。また、主要国のうち日本は「協力すべき国」でも最下位に、「信頼できる国」では下から2番目という結果になった。東アジア諸国への評価が低い傾向にあることから、同研究所は「韓国と周辺国との摩擦が深刻である」と指摘している。関連記事
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韓国の「好感度高い国」　主要国で日本が最下位に

2022年1月12日, 22:49 (更新: 2022年1月12日, 22:51)
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韓国と日本 - Sputnik 日本, 1920, 12.01.2022
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韓国で行われた「外国への好感度」を問う意識調査で、日本が主要国の中で最下位だったことが分かった。12日、テレ朝NEWSが報じた。
韓国のソウル大学アジア研究所が男女約1000人を対象に実施した意識調査によれば、「好感度が高い国」には、主要20か国のうち米国、スウェーデン、オーストラリアがランクイン。一方、日本は中国や北朝鮮を下回り、最下位となった
韓国で「国産イチゴ」がシェアトップ報道　これに日本から「待った」の声 - Sputnik 日本, 1920, 12.01.2022
韓国で「国産イチゴ」がシェアトップ報道　これに日本から「待った」の声
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また、主要国のうち日本は「協力すべき国」でも最下位に、「信頼できる国」では下から2番目という結果になった。
東アジア諸国への評価が低い傾向にあることから、同研究所は「韓国と周辺国との摩擦が深刻である」と指摘している。
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