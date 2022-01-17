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北朝鮮、ミサイルとみられる飛しょう体発射＝防衛省
北朝鮮、ミサイルとみられる飛しょう体発射＝防衛省
防衛省関係者によると、北朝鮮が17日、ミサイルとみられる飛しょう体を発射した。 2022年1月17日, Sputnik 日本
2022-01-17T09:14+0900
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韓国軍の合同参謀本部によると、北朝鮮が日本海に飛翔体を発射した。日本の海上保安庁は午前9時3分に、北朝鮮が発射した弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに落下したとみられると発表した。現在、日本政府は緊急参集チームを招集し、情報の収集と被害の確認などにあたっているという。北朝鮮による発射は、1月5日、11日、14日に続き、今年に入ってから4回目。北朝鮮は過去2回の発射について、極超音速ミサイルの発射実験に成功したと発表した。関連ニュース
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北朝鮮、ミサイルとみられる飛しょう体発射＝防衛省
2022年1月17日, 09:14 (更新: 2022年1月17日, 09:38)
防衛省関係者によると、北朝鮮が17日、ミサイルとみられる飛しょう体を発射した。
韓国軍の合同参謀本部によると、北朝鮮が日本海に飛翔体を発射した。
日本の海上保安庁は午前9時3分に、北朝鮮が発射した弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに落下したとみられると発表した。
現在、日本政府は緊急参集チームを招集し、情報の収集と被害の確認などにあたっているという。
北朝鮮による発射は、1月5日
、11日
、14日
に続き、今年に入ってから4回目。北朝鮮は過去2回の発射について、極超音速ミサイルの発射実験に成功したと発表した。