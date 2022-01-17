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https://jp.sputniknews.com/20220117/uae-9966026.html
UAE、ムハンマド皇太子と韓国の文大統領の会談を中止
UAE、ムハンマド皇太子と韓国の文大統領の会談を中止
アラブ首長国連邦（UAE）は、韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領とアブダビ首長国のムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン皇太子の会談を中止した。 2022年1月17日, Sputnik 日本
2022-01-17T11:03+0900
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韓国の高官によると、UAE側は「国の重要な予期せぬ緊急の問題により会談を中止した」。 中止の理由が明らかにされていないという。UAEを訪問している文氏とムハンマド皇太子による会談は17日に開催される予定だった。会談では、安全保障、健康と気候変動対策での協力を話し合われる予定だった。文氏は17日、国際博覧会「ドバイ万博」の会場でドバイ首長国のムハンマド首長と会談し、弾道ミサイル迎撃システム「天弓２」のUAEへの輸出で合意した。関連ニュース
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UAE、ムハンマド皇太子と韓国の文大統領の会談を中止
アラブ首長国連邦（UAE）は、韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領とアブダビ首長国のムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン皇太子の会談を中止した。
韓国の高官によると、UAE側は「国の重要な予期せぬ緊急の問題により会談を中止した」。 中止の理由が明らかにされていないという。
UAEを訪問している文氏とムハンマド皇太子による会談は17日に開催される予定だった。会談では、安全保障、健康と気候変動対策での協力を話し合われる予定だった。
文氏は17日、国際博覧会「ドバイ万博」の会場でドバイ首長国のムハンマド首長と会談し、弾道ミサイル迎撃システム「天弓２」
のUAEへの輸出で合意した。