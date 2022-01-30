登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20220130/51-10059951.html
コンゴ軍事法廷が51人に死刑判決　国連職員の殺害で
コンゴ軍事法廷が51人に死刑判決　国連職員の殺害で
アフリカ中部コンゴ民主共和国の軍事法廷は、約5年前に国連の職員2人が殺害された事件で、51人に死刑判決を言い渡した。AFPが報じた。 2022年1月30日, Sputnik 日本
2022-01-30T10:58+0900
2022-01-30T10:58+0900
災害・事故・事件
国連
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/357/80/3578004_0:192:3073:1920_1920x0_80_0_0_0fc0317b700fce27be95ce1f36e24eb0.jpg
2017年3月、国連の武器禁輸措置に違反している可能性について調査しているスウェーデン人のサイダ・カタラン氏と米国人のマイケル・シャープ氏は、コンゴ民主共和国のカサイ地域への派遣中にコンゴ人４人と共に拉致され、同月末に遺体で見つかった。報道によると、被告人54人のうち1人が懲役10年、さらに2人が無罪となった。コンゴでは2003年から死刑のモラトリアムが実施されているため、死刑判決を受けた者は終身刑に服するという。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20210929/8723568.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/357/80/3578004_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7da3f76bafedad6c1b843f36940fb5ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
災害・事故・事件, 国連

コンゴ軍事法廷が51人に死刑判決　国連職員の殺害で

2022年1月30日, 10:58
© AFP 2021 / Griff Tapperコンゴ軍事
コンゴ軍事 - Sputnik 日本, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / Griff Tapper
フォローする
アフリカ中部コンゴ民主共和国の軍事法廷は、約5年前に国連の職員2人が殺害された事件で、51人に死刑判決を言い渡した。AFPが報じた。
2017年3月、国連の武器禁輸措置に違反している可能性について調査しているスウェーデン人のサイダ・カタラン氏と米国人のマイケル・シャープ氏は、コンゴ民主共和国のカサイ地域への派遣中にコンゴ人４人と共に拉致され、同月末に遺体で見つかった。
Самолет на радиоуправлении в виде ведьмы на закате в Калифорнии - Sputnik 日本, 1920, 29.09.2021
「魔女狩り」：コンゴで女性住民8人が火あぶり
2021年9月29日, 16:44
報道によると、被告人54人のうち1人が懲役10年、さらに2人が無罪となった。コンゴでは2003年から死刑のモラトリアムが実施されているため、死刑判決を受けた者は終身刑に服するという。
関連ニュース
アフガニスタン　死刑と手足切断の復活を発表
パプア・ニューギニア　死刑を廃止
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語