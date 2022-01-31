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北朝鮮ミサイル発射　米、日韓と対応協議へ＝米国連大使
北朝鮮ミサイル発射　米、日韓と対応協議へ＝米国連大使
米国のリンダ・トーマス・グリーンフィールド国連大使は、北朝鮮の最近のミサイル発射についてコメントし、米国は日本及び韓国と対応を協議すると発表した。 2022年1月31日, Sputnik 日本
2022-01-31T07:00+0900
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韓国軍は30日、北朝鮮が慈江道から日本海に向けて弾道ミサイルと思われるものを1発発射したと発表した。韓国の文大統領は北朝鮮のミサイル発射について、北朝鮮が2017年末から実施している大陸間弾道弾ミサイル発射実験と核実験の自主的なモラトリアムの破棄が近づいたと考えることができると指摘した。関連ニュース
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北朝鮮ミサイル発射　米、日韓と対応協議へ＝米国連大使

2022年1月31日, 07:00
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги на фоне Капитолия в Вашингтоне, США
Американские флаги на фоне Капитолия в Вашингтоне, США - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Jon Elswick
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米国のリンダ・トーマス・グリーンフィールド国連大使は、北朝鮮の最近のミサイル発射についてコメントし、米国は日本及び韓国と対応を協議すると発表した。
韓国軍は30日、北朝鮮が慈江道から日本海に向けて弾道ミサイルと思われるものを1発発射したと発表した。
韓国の文大統領は北朝鮮のミサイル発射について、北朝鮮が2017年末から実施している大陸間弾道弾ミサイル発射実験と核実験の自主的なモラトリアムの破棄が近づいたと考えることができると指摘した。
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