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北京オリンピック フィギュアスケート個人戦 競技日程

北京オリンピック フィギュアスケート個人戦 競技日程

今月4日、北京冬季オリンピック・パラリンピックが開幕する。フィギュアスケートは個人戦と団体戦を合わせた5種目が行われ、個人戦は8日からスタートする。 2022年2月1日, Sputnik 日本

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8日は日本時間10時15分より男子シングル・ショートプログラムが行われ、日本からは羽生結弦選手（27）、宇野昌磨選手（24）、 鍵山優真選手（18）、また米国のネイサン・チェン選手（22）などが出場する。団体戦の競技日程は、こちらからご覧ください。

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