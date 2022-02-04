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五輪フィギュア団体戦アイスダンスRD 米1位、ロシア2位
五輪フィギュア団体戦アイスダンスRD 米1位、ロシア2位
... 2022年2月4日, Sputnik 日本
2022-02-04T14:00+0900
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アイスダンスに先駆け行われた男子シングルSPでロシアのマルク・コンドラチュク選手（18）が3位。団体戦は8種目で競われ各種目の1位が10点、最下位は1点のポイントが入る仕組み。ロシア（ROC）は男子シングルSPとアイスダンスRDの2つを終え計17点で暫定2位。1位は計20点の米国チーム。
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五輪フィギュア団体戦アイスダンスRD 米1位、ロシア2位
2022年2月4日, 14:00 (更新: 2022年2月4日, 14:28) フォローする
4日、北京オリンピック・フィギュアスケート団体戦アイスダンスのリズムダンス（RD）が行われ、米国のマディソン・ハベル／ザカリー・ダナヒュー組が86.56点を獲得し1位となった。2位にROC（ロシア）のヴィクトリヤ・シニツィナ／ニキータ・カツァラポフ組、3位にはイタリアのシャルレーヌ・ギニャール／マルコ・ファッブリ組が続いた。
アイスダンスに先駆け行われた男子シングルSPでロシアのマルク・コンドラチュク選手（18）が3位。団体戦は8種目で競われ各種目の1位が10点、最下位は1点のポイントが入る仕組み。ロシア（ROC）は男子シングルSPとアイスダンスRDの2つを終え計17点で暫定2位。1位は計20点の米国チーム。