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オーストリアで雪崩、8人死亡
オーストリアで雪崩、8人死亡
オーストリア・チロル州で4日から5日にかけて発生した雪崩による犠牲者が8人に拡大した。現地警察の発表で明らかになった。 2022年2月6日, Sputnik 日本
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警察の発表によると、各地で発生した一連の雪崩で8人が死亡したほか、4人が負傷したという。先に雪崩による死者は4人と報じられていた。関連ニュース
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事故, オーストリア

オーストリアで雪崩、8人死亡

2022年2月6日, 09:23
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米国の救急車 - Sputnik 日本, 1920, 06.02.2022
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オーストリア・チロル州で4日から5日にかけて発生した雪崩による犠牲者が8人に拡大した。現地警察の発表で明らかになった。
警察の発表によると、各地で発生した一連の雪崩で8人が死亡したほか、4人が負傷したという。
先に雪崩による死者は4人と報じられていた。
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