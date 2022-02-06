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オーストリアで雪崩、8人死亡

オーストリアで雪崩、8人死亡

オーストリア・チロル州で4日から5日にかけて発生した雪崩による犠牲者が8人に拡大した。現地警察の発表で明らかになった。 2022年2月6日, Sputnik 日本

2022-02-06T09:23+0900

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警察の発表によると、各地で発生した一連の雪崩で8人が死亡したほか、4人が負傷したという。先に雪崩による死者は4人と報じられていた。関連ニュース

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