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北京五輪バイアスロン女子15キロ　独ヘルマン優勝
北京五輪バイアスロン女子15キロ　独ヘルマン優勝
北京五輪バイアスロン女子15キロでドイツのデニーゼ・ヘルマン選手が優勝した。タイムは44分12.7秒。 2022年2月7日, Sputnik 日本
2022-02-07T20:17+0900
2022-02-07T20:51+0900
北京2022 オリンピック
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2位は9.4秒差で仏のアナイス・シュバリエブシェ選手、3位はノルウェーのマルテ・オルズブ・ローイズランド選手（44分28.0秒）。ヘルマン選手は33歳。オリンピックでは今回の金メダルのほか、2014年ソチ大会で4×5 キロリレーで銅メダルを獲得している。2019年世界選手権では10キロ追跡で優勝。同 じく3種目で銀、1種目で銅を獲得した。関連ニュース
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北京五輪バイアスロン女子15キロ　独ヘルマン優勝

2022年2月7日, 20:17 (更新: 2022年2月7日, 20:51)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / フォトバンクに移行デニーゼ・ヘルマン選手
デニーゼ・ヘルマン選手 - Sputnik 日本, 1920, 07.02.2022
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北京五輪バイアスロン女子15キロでドイツのデニーゼ・ヘルマン選手が優勝した。タイムは44分12.7秒。
2位は9.4秒差で仏のアナイス・シュバリエブシェ選手、3位はノルウェーのマルテ・オルズブ・ローイズランド選手（44分28.0秒）。
ヘルマン選手は33歳。オリンピックでは今回の金メダルのほか、2014年ソチ大会で4×5 キロリレーで銅メダルを獲得している。2019年世界選手権では10キロ追跡で優勝。同 じく3種目で銀、1種目で銅を獲得した。
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