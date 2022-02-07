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北京五輪バイアスロン女子15キロ 独ヘルマン優勝

北京五輪バイアスロン女子15キロ 独ヘルマン優勝

北京五輪バイアスロン女子15キロでドイツのデニーゼ・ヘルマン選手が優勝した。タイムは44分12.7秒。 2022年2月7日, Sputnik 日本

2022-02-07T20:17+0900

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2位は9.4秒差で仏のアナイス・シュバリエブシェ選手、3位はノルウェーのマルテ・オルズブ・ローイズランド選手（44分28.0秒）。ヘルマン選手は33歳。オリンピックでは今回の金メダルのほか、2014年ソチ大会で4×5 キロリレーで銅メダルを獲得している。2019年世界選手権では10キロ追跡で優勝。同 じく3種目で銀、1種目で銅を獲得した。関連ニュース

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