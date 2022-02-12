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バイデン大統領、アフガン中央銀行の資産半分を9.11の犠牲者遺族へ＝NYT
バイデン大統領、アフガン中央銀行の資産半分を9.11の犠牲者遺族へ＝NYT
米国のバイデン大統領は、同国の銀行に保管されているアフガニスタン中央銀行の資産約70億ドルすべてを米国の裁量に委ねるという指示を出すことを決めた。ニューヨーク・タイムズ（NYT）が消息筋を引用して報じた。 2022年2月12日, Sputnik 日本
2022-02-12T06:30+0900
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NYTによると、ホワイトハウスは約70億ドルのうち35億ドルを2001年9月11日米同時多発テロの犠牲者遺族に渡し、残りの35億ドルをアフガニスタンへの人道支援に使う計画。NYTは、この件は11日に発表されると報じている。また、このような措置によって、米国は「アフガニスタンでの20年間にわたる戦争終結に関連した法的及び政治的問題や、外交政策の問題ならびに人道問題のもつれた結び目」をほどくことを計画しているという。関連ニュース
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バイデン大統領、アフガン中央銀行の資産半分を9.11の犠牲者遺族へ＝NYT

2022年2月12日, 06:30
© Sputnik / Pavel Bednyakov / フォトバンクに移行バイデン大統領、アフガン中央銀行の資産半分を9.11の犠牲者遺族へ＝NYT
バイデン大統領、アフガン中央銀行の資産半分を9.11の犠牲者遺族へ＝NYT - Sputnik 日本, 1920, 12.02.2022
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米国のバイデン大統領は、同国の銀行に保管されているアフガニスタン中央銀行の資産約70億ドルすべてを米国の裁量に委ねるという指示を出すことを決めた。ニューヨーク・タイムズ（NYT）が消息筋を引用して報じた。
NYTによると、ホワイトハウスは約70億ドルのうち35億ドルを2001年9月11日米同時多発テロの犠牲者遺族に渡し、残りの35億ドルをアフガニスタンへの人道支援に使う計画。
NYTは、この件は11日に発表されると報じている。
また、このような措置によって、米国は「アフガニスタンでの20年間にわたる戦争終結に関連した法的及び政治的問題や、外交政策の問題ならびに人道問題のもつれた結び目」をほどくことを計画しているという。
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