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バイアスロン女子パシュート ゴール地点で選手が倒れ抱きかかえられる 北京五輪
バイアスロン女子パシュート ゴール地点で選手が倒れ抱きかかえられる 北京五輪
北京冬季五輪で13日、バイアスロン女子10キロパシュートで、ノルウェーのイングリッド・タンドレヴォルド（25）がゴール後に倒れ、抱きかかえられて運ばれたことが分かった。 2022年2月13日, Sputnik 日本
2022-02-13T20:00+0900
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タンドレヴォルドはゴールに近づくにつれ、体力が落ちていったようだった。14位でゴールしたタンドレヴォルドはゴール直後に地面に倒れ込んだ。医療スタッフと他の選手が駆けつけたが、タンドレヴォルドの意識を戻すのには長い時間を要した。同選手は、自力でその場を離れることができなかった。これまでにタンドレヴォルドは、世界チャンピオンに3度輝いている。関連ニュース
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北京冬季五輪で13日、バイアスロン女子10キロパシュートで、ノルウェーのイングリッド・タンドレヴォルド（25）がゴール後に倒れ、抱きかかえられて運ばれたことが分かった。
タンドレヴォルドはゴールに近づくにつれ、体力が落ちていったようだった。14位でゴールしたタンドレヴォルドはゴール直後に地面に倒れ込んだ。医療スタッフと他の選手が駆けつけたが、タンドレヴォルドの意識を戻すのには長い時間を要した。同選手は、自力でその場を離れることができなかった。
これまでにタンドレヴォルドは、世界チャンピオンに3度輝いている。