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ブレント原油価格が上昇 1バレル96ドルを突破、2014年10月以来の最高値

ブレント原油価格が上昇 1バレル96ドルを突破、2014年10月以来の最高値

14日、ロンドン国際石油取引所（ICE）でブレント原油価格が2014年10月1日以来、初めて1バレル96ドルを超えた。 2022年2月14日, Sputnik 日本

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ブレント原油先物4月物は1バレルあたり0.9％高の96.02ドルで取引され、WTI先物3月物は1.8％高の94.82ドルとなった。国際原油価格は世界の燃料供給不足と需要の復活を背景に上昇し続けている。価格上昇は中東と欧州にある地政学的な緊張も促す要因となっている。関連ニュース

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