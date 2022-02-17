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ブラジル・リオ近郊、豪雨で地滑り発生　94人死亡
ブラジル・リオ近郊、豪雨で地滑り発生　94人死亡
ブラジル・リオデジャネイロ郊外の都市ペトロポリスで15日、豪雨による地滑りが発生した。地元当局によると、これにより少なくとも94人が死亡した。死者数はさらに増えるとみられている。 2022年2月17日, Sputnik 日本
2022-02-17T16:28+0900
2022-02-17T16:47+0900
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現在、被災現場では救助隊員と地元住民のボランティアが行方不明者の捜索にあたっている。15日、ペトロポリスでは6時間で1か月分に相当する雨が降ったという。ブラジルでは今年1月末にも、サンパウロ近郊で豪雨による地滑りが発生し、少なくとも19人が死亡している。
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ブラジル・リオ近郊、豪雨で地滑り発生　94人死亡

2022年2月17日, 16:28 (更新: 2022年2月17日, 16:47)
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ブラジル・リオデジャネイロ郊外の都市ペトロポリスで15日、豪雨による地滑りが発生した。地元当局によると、これにより少なくとも94人が死亡した。死者数はさらに増えるとみられている。
現在、被災現場では救助隊員と地元住民のボランティアが行方不明者の捜索にあたっている。
15日、ペトロポリスでは6時間で1か月分に相当する雨が降ったという。
ブラジルでは今年1月末にも、サンパウロ近郊で豪雨による地滑りが発生し、少なくとも19人が死亡している。
© AP Photo / Silvia Izquierdo

地滑りの現場で行方不明者を探す地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日）

地滑りの現場で行方不明者を探す地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Silvia Izquierdo

地滑りの現場で行方不明者を探す地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日）

© REUTERS / Ricardo Moraes

豪雨で破損した車の近くを歩く犬たち（ブラジル・ペトロポリス、16日）

豪雨で破損した車の近くを歩く犬たち（ブラジル・ペトロポリス、16日） - Sputnik 日本
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豪雨で破損した車の近くを歩く犬たち（ブラジル・ペトロポリス、16日）

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捜索犬と行方不明者を捜索する救助隊員（ブラジル・ペトロポリス、16日）

捜索犬と行方不明者を捜索する救助隊員（ブラジル・ペトロポリス、16日） - Sputnik 日本
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捜索犬と行方不明者を捜索する救助隊員（ブラジル・ペトロポリス、16日）

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地滑りの現場で行方不明者を探す救助隊員と地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日）

地滑りの現場で行方不明者を探す救助隊員と地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日） - Sputnik 日本
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地滑りの現場で行方不明者を探す救助隊員と地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日）

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洪水の被害を受けた住宅地に座り込む男性（ブラジル・ペトロポリス、16日）

洪水の被害を受けた住宅地に座り込む男性（ブラジル・ペトロポリス、16日） - Sputnik 日本
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洪水の被害を受けた住宅地に座り込む男性（ブラジル・ペトロポリス、16日）

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洪水の被害を受けた住宅（ブラジル・ペトロポリス、16日）

洪水の被害を受けた住宅（ブラジル・ペトロポリス、16日） - Sputnik 日本
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洪水の被害を受けた住宅（ブラジル・ペトロポリス、16日）

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豪雨で破損した公共バス（ブラジル・ペトロポリス、16日）

豪雨で破損した公共バス（ブラジル・ペトロポリス、16日） - Sputnik 日本
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豪雨で破損した公共バス（ブラジル・ペトロポリス、16日）

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地滑りの現場で行方不明者を探す救助隊員と地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日）

地滑りの現場で行方不明者を探す救助隊員と地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日） - Sputnik 日本
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地滑りの現場で行方不明者を探す救助隊員と地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日）

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豪雨で増水した川に転落した車（ブラジル・ペトロポリス、16日）

豪雨で増水した川に転落した車（ブラジル・ペトロポリス、16日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Ricardo Moraes

豪雨で増水した川に転落した車（ブラジル・ペトロポリス、16日）

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地滑りの現場で犠牲者の遺体を運ぶ救助隊員と地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日）

地滑りの現場で犠牲者の遺体を運ぶ救助隊員と地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日） - Sputnik 日本
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地滑りの現場で犠牲者の遺体を運ぶ救助隊員と地元住民ら（ブラジル・ペトロポリス、16日）

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地滑りで倒壊した住宅から犬を救助する男性（ブラジル・ペトロポリス、16日）

地滑りで倒壊した住宅から犬を救助する男性（ブラジル・ペトロポリス、16日） - Sputnik 日本
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地滑りで倒壊した住宅から犬を救助する男性（ブラジル・ペトロポリス、16日）

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