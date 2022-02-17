https://jp.sputniknews.com/20220217/10191433.html

ブラジル・リオ近郊、豪雨で地滑り発生 94人死亡

ブラジル・リオ近郊、豪雨で地滑り発生 94人死亡

ブラジル・リオデジャネイロ郊外の都市ペトロポリスで15日、豪雨による地滑りが発生した。地元当局によると、これにより少なくとも94人が死亡した。死者数はさらに増えるとみられている。 2022年2月17日, Sputnik 日本

2022-02-17T16:28+0900

2022-02-17T16:28+0900

2022-02-17T16:47+0900

マルチメディア

写真

災害・事故・事件

ブラジル

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/02/11/10191461_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_283e736de187cb59b14e31ba2b4218ff.jpg

現在、被災現場では救助隊員と地元住民のボランティアが行方不明者の捜索にあたっている。15日、ペトロポリスでは6時間で1か月分に相当する雨が降ったという。ブラジルでは今年1月末にも、サンパウロ近郊で豪雨による地滑りが発生し、少なくとも19人が死亡している。

ブラジル

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, マルチメディア, 写真, 災害・事故・事件, ブラジル