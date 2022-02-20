日本
https://jp.sputniknews.com/20220220/121-10214453.html
北アルプス　雪崩で1人心肺停止　救助活動は21日以降に
北アルプス　雪崩で1人心肺停止　救助活動は21日以降に
19日、日本の長野県白馬村の北アルプス八方尾根・無名沢（約1400メートル）のスキー場で雪崩が発生し、2人が雪崩に巻き込まれた。当局によると、天候が悪いため、救助活動は21日以降になる。NHKが報じた。 2022年2月20日, Sputnik 日本
2022-02-20T13:07+0900
2022-02-20T13:07+0900
国内
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/250/90/2509025_0:448:2047:1599_1920x0_80_0_0_eda1c0851a210931ad8c9d07dbf6bb32.jpg
警察によると、19日午後2時50分ごろ、「2人が雪崩に巻き込まれた」と通報があった。2人はスキー場のコース外でスキーをしていたという。報道によると、2人は近くにいた人たちによって救出された。うち1の東京都杉並区の男性会社員（46）が心肺停止となっている。もう1人は自力で下山した。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/250/90/2509025_0:256:2047:1791_1920x0_80_0_0_e89c01599544d0026eea09edff27f2ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, 災害・事故・事件

北アルプス　雪崩で1人心肺停止　救助活動は21日以降に

2022年2月20日, 13:07
© Sputnik / Ovchinnikov / フォトバンクに移行北アルプス　雪崩で1人心肺停止　救助活動は21日以降に
北アルプス　雪崩で1人心肺停止　救助活動は21日以降に - Sputnik 日本, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Ovchinnikov
/
フォトバンクに移行
フォローするGoogle news
19日、日本の長野県白馬村の北アルプス八方尾根・無名沢（約1400メートル）のスキー場で雪崩が発生し、2人が雪崩に巻き込まれた。当局によると、天候が悪いため、救助活動は21日以降になる。NHKが報じた。
警察によると、19日午後2時50分ごろ、「2人が雪崩に巻き込まれた」と通報があった。2人はスキー場のコース外でスキーをしていたという。
報道によると、2人は近くにいた人たちによって救出された。うち1の東京都杉並区の男性会社員（46）が心肺停止となっている。もう1人は自力で下山した。
関連ニュース
オーストリアで雪崩、8人死亡
長野県・乗鞍岳　雪崩　1人意識不明　数人負傷
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала