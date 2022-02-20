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北アルプス 雪崩で1人心肺停止 救助活動は21日以降に

北アルプス 雪崩で1人心肺停止 救助活動は21日以降に

19日、日本の長野県白馬村の北アルプス八方尾根・無名沢（約1400メートル）のスキー場で雪崩が発生し、2人が雪崩に巻き込まれた。当局によると、天候が悪いため、救助活動は21日以降になる。NHKが報じた。 2022年2月20日, Sputnik 日本

2022-02-20T13:07+0900

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警察によると、19日午後2時50分ごろ、「2人が雪崩に巻き込まれた」と通報があった。2人はスキー場のコース外でスキーをしていたという。報道によると、2人は近くにいた人たちによって救出された。うち1の東京都杉並区の男性会社員（46）が心肺停止となっている。もう1人は自力で下山した。関連ニュース

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