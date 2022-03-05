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原油価格の変動幅が2020年5月以来最大、1バレル120ドルに迫る
原油価格の変動幅が2020年5月以来最大、1バレル120ドルに迫る
ロシアによるウクライナでの特殊軍事作戦を受け、原油の世界的価格は過去2年間で最大の変動を経験した。原油の取引結果で明らかになった。 2022年3月5日, Sputnik 日本
2022-03-05T08:26+0900
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過去1週間の取引による結果、ブレント原油の価格は14.5%も上昇し、118.11ドルに達した一方、WTIの価格は20.9%上昇し115.68ドルとなった。過去1週間あたりの変動幅は2020年5月以来最大となった。関連ニュース
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ロシアによるウクライナでの特殊軍事作戦を受け、原油の世界的価格は過去2年間で最大の変動を経験した。原油の取引結果で明らかになった。
過去1週間の取引による結果、ブレント原油の価格は14.5%も上昇し、118.11ドルに達した一方、WTIの価格は20.9%上昇し115.68ドルとなった。
過去1週間あたりの変動幅は2020年5月以来最大となった。