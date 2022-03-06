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ウクライナをめぐる情勢悪化
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中国、ロシアとウクライナに直接交渉を呼びかける
中国、ロシアとウクライナに直接交渉を呼びかける
中国の王毅外相は米国のブリンケン国務長官との電話会談で、中国はロシアとウクライナに直接交渉を呼びかけるとし、たとえ交渉がスムーズに進まなくても国際社会は交渉を支援すべきだと述べた。 2022年3月6日, Sputnik 日本
2022-03-06T04:26+0900
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中国外務省によると、王氏は「我われはロシアとウクライナに直接交渉を呼びかける。たとえ交渉がスムーズに進まなくても、国際社会はそれを援助し、交渉が結果と平和をもたらすまでそれを支援し続けなければならない」と述べた。王氏は、ウクライナ危機を解決する際には、国連憲章の原則に従い、すべての国の主権を尊重し、対話を通じて平和的解決を促す必要があると考えている。また王氏は、ウクライナの状況は中国が目にしたくない水準に達したと強調した。関連ニュース
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中国、ロシアとウクライナに直接交渉を呼びかける

2022年3月6日, 04:26
© REUTERS / Jason Lee中国の王毅外相
中国の王毅外相 - Sputnik 日本, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Jason Lee
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中国の王毅外相は米国のブリンケン国務長官との電話会談で、中国はロシアとウクライナに直接交渉を呼びかけるとし、たとえ交渉がスムーズに進まなくても国際社会は交渉を支援すべきだと述べた。
中国外務省によると、王氏は「我われはロシアとウクライナに直接交渉を呼びかける。たとえ交渉がスムーズに進まなくても、国際社会はそれを援助し、交渉が結果と平和をもたらすまでそれを支援し続けなければならない」と述べた。
国防費増額 - Sputnik 日本, 1920, 05.03.2022
中国　2022年予算で国防費増額へ
昨日, 15:25
王氏は、ウクライナ危機を解決する際には、国連憲章の原則に従い、すべての国の主権を尊重し、対話を通じて平和的解決を促す必要があると考えている。
また王氏は、ウクライナの状況は中国が目にしたくない水準に達したと強調した。
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