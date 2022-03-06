https://jp.sputniknews.com/20220306/10314318.html
バイデン米大統領 ロシアとウクライナを混同
バイデン米大統領 ロシアとウクライナを混同
ジョー・バイデン米大統領は、ロシア軍による特別作戦についてコメントする際、ロシアとウクライナを混同していたことが分かった。 2022年3月6日, Sputnik 日本
2022-03-06T22:33+0900
2022-03-06T22:33+0900
2022-03-06T22:33+0900
ジョー・バイデン
ロシア
米国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/10032484_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_a9eefe88e6d6baffc8dbb66b7f7ae242.jpg
バイデン大統領は、「どのようにしてプーチンがロシアに侵攻すると決めるに至ったのか？第二次世界大戦以来、このようなことは起きていなかった」と米国の活動家と対談した際に述べた。2月21日、ロシアのプーチン大統領はドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国からの要請とロシア下院議員の訴えを受け、両共和国の主権を認める大統領令に署名した。3日後の24日朝、ロシアはウクライナの非軍事化を目的とした特別軍事作戦を開始した。
ロシア
米国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/10032484_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_5c574b54d28bebcc6b22fbe290125fc3.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ジョー・バイデン, ロシア, 米国
バイデン米大統領 ロシアとウクライナを混同
フォローする
ジョー・バイデン米大統領は、ロシア軍による特別作戦についてコメントする際、ロシアとウクライナを混同していたことが分かった。
バイデン大統領は、「どのようにしてプーチンがロシアに侵攻すると決めるに至ったのか？第二次世界大戦以来、このようなことは起きていなかった」と米国の活動家と対談した際に述べた。
2月21日、ロシアのプーチン大統領はドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国からの要請とロシア下院議員の訴えを受け、両共和国の主権を認める大統領令に署名した。3日後の24日朝、ロシアはウクライナの非軍事化を目的とした特別軍事作戦を開始した。