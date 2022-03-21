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ルガンスク人民共和国 解放地域で8年ぶりに家族が再会
ルガンスク人民共和国 解放地域で8年ぶりに家族が再会
ルガンスク人民共和国の民兵によりウクライナ軍の支配から解放され、同共和国の管理下に置かれた集落で19日、8年ぶりに家族が再会を果たした。 2022年3月21日, Sputnik 日本
2022-03-21T21:04+0900
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ルガンスク人民共和国 解放地域で8年ぶりに家族が再会
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ルガンスク人民共和国の民兵によりウクライナ軍の支配から解放され、同共和国の管理下に置かれた集落で19日、8年ぶりに家族が再会を果たした。
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娘のタチヤナさんと再会したポルコヴニコフさん夫妻（ルガンスク人民共和国・ボロテンノエ、19日）
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集落の入り口付近にある倒れた案内標識（ルガンスク人民共和国・ボロテンノエ、19日）
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自宅の一室に立つヴェラ・ポルコヴニコワさん（ルガンスク人民共和国・ボロテンノエ、19日）
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娘のタチヤナさん、孫のアリーナさんと一緒に自宅のキッチンに入るヴェラ・ポルコヴニコワさん（ルガンスク人民共和国・ボロテンノエ、19日）
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自宅でヤギの放牧をするヴェラ・ポルコヴニコワさん（ルガンスク人民共和国・ボロテンノエ、19日）
自宅でヤギの放牧をするヴェラ・ポルコヴニコワさん（ルガンスク人民共和国・ボロテンノエ、19日）
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ヴェラ・ポルコヴニコワさんと再会した娘のタチヤナさんと孫のアリーナさん（ルガンスク人民共和国・ボロテンノエ、19日）
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ポルコヴニコフさん夫妻の自宅に飾られているイコン（聖像画）（ルガンスク人民共和国・ボロテンノエ、19日）
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娘のタチヤナさんと孫のアリーナさんを見送るポルコヴニコフさん夫妻（ルガンスク人民共和国・ボロテンノエ、19日）
娘のタチヤナさんと孫のアリーナさんを見送るポルコヴニコフさん夫妻（ルガンスク人民共和国・ボロテンノエ、19日）