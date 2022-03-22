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鹿児島県種子島沖で火災した船が沈没 1人死亡、4人行方不明＝NHK

鹿児島県種子島沖で火災した船が沈没 1人死亡、4人行方不明＝NHK

21日、鹿児島県種子島沖の漁船で火災が起き、その後沈没し。乗組員8人のうち1人が死亡し、4人が行方不明となっている。NHKが報じている。 2022年3月22日, Sputnik 日本

2022-03-22T12:34+0900

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NHKによると、21日午前7時すぎ、鹿児島県種子島の南東およそ185キロの海上で、日本人2人とインドネシア人6人の計8人が乗っていた漁船で火災が発生。漁船は10時間後、に沈没した。インドネシア人3人は近くを航行していたタンカーに救助され、1人は海上保安本部が救助したものの、搬送先で死亡が確認された。現在も4人が行方不明となっており、海上保安本部が捜索を続けている。関連ニュース

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