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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220327/10463898.html
米国　ウクライナ情勢をめぐりスティンガーとジャベリンを増産へ
米国　ウクライナ情勢をめぐりスティンガーとジャベリンを増産へ
米国のダグ・ブッシュ国防次官補（調達・物流・技術担当）が、携帯式防空システム「FIM-92スティンガー（MANPADS型）」と対戦車ミサイルシステム「FGM-148ジャベリンATMS」の生産を増やすことが可能だと明らかにした。メディア「ディフェンス・ニュース」が報じている。 2022年3月27日, Sputnik 日本
2022-03-27T11:42+0900
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同メディアはこの件について、「ウクライナ支援のために東欧にシステムを数千基送った米国が、その軍備を補充することができる」と報じている。関連記事
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米国　ウクライナ情勢をめぐりスティンガーとジャベリンを増産へ

2022年3月27日, 11:42
© AP Photo / Vadim Ghirdaスティンガー
スティンガー - Sputnik 日本, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
米国のダグ・ブッシュ国防次官補（調達・物流・技術担当）が、携帯式防空システム「FIM-92スティンガー（MANPADS型）」と対戦車ミサイルシステム「FGM-148ジャベリンATMS」の生産を増やすことが可能だと明らかにした。メディア「ディフェンス・ニュース」が報じている。
同メディアはこの件について、「ウクライナ支援のために東欧にシステムを数千基送った米国が、その軍備を補充することができる」と報じている。
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