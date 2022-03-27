https://jp.sputniknews.com/20220327/10463898.html
米国 ウクライナ情勢をめぐりスティンガーとジャベリンを増産へ
米国 ウクライナ情勢をめぐりスティンガーとジャベリンを増産へ
米国のダグ・ブッシュ国防次官補（調達・物流・技術担当）が、携帯式防空システム「FIM-92スティンガー（MANPADS型）」と対戦車ミサイルシステム「FGM-148ジャベリンATMS」の生産を増やすことが可能だと明らかにした。メディア「ディフェンス・ニュース」が報じている。 2022年3月27日, Sputnik 日本
2022-03-27T11:42+0900
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同メディアはこの件について、「ウクライナ支援のために東欧にシステムを数千基送った米国が、その軍備を補充することができる」と報じている。関連記事
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米国 ウクライナ情勢をめぐりスティンガーとジャベリンを増産へ
米国のダグ・ブッシュ国防次官補（調達・物流・技術担当）が、携帯式防空システム「FIM-92スティンガー（MANPADS型）」と対戦車ミサイルシステム「FGM-148ジャベリンATMS」の生産を増やすことが可能だと明らかにした。メディア「ディフェンス・ニュース」が報じている。
同メディアはこの件
について、「ウクライナ支援のために東欧にシステムを数千基送った米国が、その軍備を補充することができる」と報じている。