https://jp.sputniknews.com/20220330/10493439.html
英首相、ウクライナに「より致命的な」武器を供与する意向＝タイムズ
英首相、ウクライナに「より致命的な」武器を供与する意向＝タイムズ
英国のジョンソン首相は閣僚に対し、ウクライナに「より致命的な」武器を供与する意向を示し、英国はウクライナ支援の「新たな段階」に入ると表明した。英紙タイムズが消息筋を引用して報じた。 2022年3月30日, Sputnik 日本
2022-03-30T19:20+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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なおジョンソン氏は、どのような武器を供与するのかについて具体的には述べなかったという。消息筋によると、ウクライナは重砲を含む「長距離の火器撃滅手段」を必要としている。タイムズは、供与される可能性がある武器の１つとして、英国の自走榴弾砲AS-90を挙げている。なお同紙は、より大規模なシステムを供与する場合、ウクライナ軍は近隣諸国で訓練を受けなければならないと強調している。関連ニュース
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英首相、ウクライナに「より致命的な」武器を供与する意向＝タイムズ
英国のジョンソン首相は閣僚に対し、ウクライナに「より致命的な」武器を供与する意向を示し、英国はウクライナ支援の「新たな段階」に入ると表明した。英紙タイムズが消息筋を引用して報じた。
なおジョンソン氏
は、どのような武器を供与するのかについて具体的には述べなかったという。
消息筋によると、ウクライナは重砲を含む「長距離の火器撃滅手段」を必要としている。
タイムズは、供与される可能性がある武器の１つとして、英国の自走榴弾砲AS-90を挙げている。なお同紙は、より大規模なシステムを供与する場合、ウクライナ軍は近隣諸国で訓練を受けなければならないと強調している。