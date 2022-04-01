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Maxim誌、メドベージェワの新たなセクシーショット公開
Maxim誌、メドベージェワの新たなセクシーショット公開
フィギュアスケートの世界選手権で2度優勝しているロシアのエフゲニア・メドベージェワ（22）の新たなセクシーショットがネット上で公開された。 2022年4月1日, Sputnik 日本
2022-04-01T02:58+0900
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フィギュア特集
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メドベージェワは、男性誌Maxim用にプールサイドで写真撮影に臨み、魅惑的な姿を披露した。メドベージェワが表示を飾るナンバーは、4月1日に発売される。メドベージェワは2016年及び2017年の世界選手権で優勝。また2018年平昌五輪では銀メダルを2個獲得、欧州選手権とロシア選手権でもそれぞれ2回優勝している。関連ニュース
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Maxim誌、メドベージェワの新たなセクシーショット公開
2022年4月1日, 02:58 (更新: 2022年4月1日, 02:59)
フィギュアスケートの世界選手権で2度優勝しているロシアのエフゲニア・メドベージェワ（22）の新たなセクシーショットがネット上で公開された。
メドベージェワは、男性誌Maxim
用にプールサイドで写真撮影に臨み、魅惑的な姿を披露した。メドベージェワが表示を飾るナンバーは、4月1日に発売される。
メドベージェワは2016年及び2017年の世界選手権で優勝。また2018年平昌五輪では銀メダルを2個獲得、欧州選手権とロシア選手権でもそれぞれ2回優勝している。