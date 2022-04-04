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プーチン大統領 非友好国へのビザ上の報復措置の大統領令に署名
プーチン大統領 非友好国へのビザ上の報復措置の大統領令に署名
プーチン大統領は外国の非友好的行為に関してビザによる報復措置をとる大統領令に署名した。 2022年4月4日, Sputnik 日本
2022-04-04T20:51+0900
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プーチン大統領の署名したビザ上の報復措置に関する大統領令は、EU諸国市民向けのビザ発行手続き緩和についての合意の一連の項目を廃止するもので、公式的な代表団およびジャーナリストのビザがこれに相当する。同大統領令はまた、EU諸国の外交官のロシアへのビザなし入国の一時停止も定めている。関連ニュース
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プーチン大統領 非友好国へのビザ上の報復措置の大統領令に署名
2022年4月4日, 20:51 (更新: 2022年4月4日, 21:01)
プーチン大統領は外国の非友好的行為に関してビザによる報復措置をとる大統領令に署名した。
プーチン大統領の署名したビザ上の報復措置に関する大統領令は、EU諸国市民向けのビザ発行手続き緩和についての合意の一連の項目を廃止するもので、公式的な代表団およびジャーナリストのビザがこれに相当する。
同大統領令はまた、EU諸国の外交官のロシアへのビザなし入国の一時停止も定めている。