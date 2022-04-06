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「現職の大統領は私だ！」　オバマ前米大統領がバイデン氏をうっかり「副大統領」
「現職の大統領は私だ！」　オバマ前米大統領がバイデン氏をうっかり「副大統領」
現職のバイデン米大統領はバラク・オバマ元米国大統領夫妻が招待されたホワイトハウスのレセプションで自失したような表情を見せた。現職のアメリカ大統領が独りぼっちになり、戸惑いながら部屋の中を歩き回る様子を記者たちがとらえた。一方、招待された人々はオバマ元大統領に熱く語りかけていた。 2022年4月6日, Sputnik 日本
2022-04-06T20:30+0900
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また、オバマ元大統領は演説の中で、「つい昔の癖で」ジョー・バイデン氏を「副大統領」と呼んでしまった。このレセプションは、通称「オバマケア」のと呼ばれるペイシェントプロテクション・アンド・アフォーダブルケア法 の施行12周年を記念して開催されていた。関連ニュース
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ジョー・バイデン, バラク・オバマ, 米国

「現職の大統領は私だ！」　オバマ前米大統領がバイデン氏をうっかり「副大統領」

2022年4月6日, 20:30
© AFP 2022 / Drew Angerer / Getty Imagesバイデン米大統領
バイデン米大統領 - Sputnik 日本, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer / Getty Images
現職のバイデン米大統領はバラク・オバマ元米国大統領夫妻が招待されたホワイトハウスのレセプションで自失したような表情を見せた。現職のアメリカ大統領が独りぼっちになり、戸惑いながら部屋の中を歩き回る様子を記者たちがとらえた。一方、招待された人々はオバマ元大統領に熱く語りかけていた。
また、オバマ元大統領は演説の中で、「つい昔の癖で」ジョー・バイデン氏を「副大統領」と呼んでしまった。
このレセプションは、通称「オバマケア」のと呼ばれるペイシェントプロテクション・アンド・アフォーダブルケア法 の施行12周年を記念して開催されていた。
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