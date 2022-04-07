https://jp.sputniknews.com/20220407/115-10557479.html

米国の制裁は1年間でロシア経済の過去15年間の成果を消し去る＝バイデン氏

米国の制裁は1年間でロシア経済の過去15年間の成果を消し去る＝バイデン氏

米国のバイデン大統領は、米国の対ロシア制裁は1年間でロシア経済の過去15年間の成果を消し去ることができると述べた。 2022年4月7日, Sputnik 日本

2022-04-07T07:45+0900

2022-04-07T07:45+0900

2022-04-07T07:45+0900

米国

ロシア

ジョー・バイデン

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/10032484_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_a9eefe88e6d6baffc8dbb66b7f7ae242.jpg

バイデン氏は労働組合の代表者たちを前に演説し「我われの制裁は1年間でロシア経済の過去15年間の成果を消し去ることができる」と述べた。ホワイトハウスが演説を中継した。米国は6日、ロシアに対する追加制裁を発表した。ロシアのズベルバンクやアルファバンクの資産が凍結されるほか、ロシア経済への新規投資も禁止される。また一連のロシア政府関係者も制裁の対象に加わった。関連ニュース

ロシア

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

米国, ロシア, ジョー・バイデン