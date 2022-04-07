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米国の制裁は1年間でロシア経済の過去15年間の成果を消し去る＝バイデン氏
米国の制裁は1年間でロシア経済の過去15年間の成果を消し去る＝バイデン氏
米国のバイデン大統領は、米国の対ロシア制裁は1年間でロシア経済の過去15年間の成果を消し去ることができると述べた。 2022年4月7日, Sputnik 日本
2022-04-07T07:45+0900
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バイデン氏は労働組合の代表者たちを前に演説し「我われの制裁は1年間でロシア経済の過去15年間の成果を消し去ることができる」と述べた。ホワイトハウスが演説を中継した。米国は6日、ロシアに対する追加制裁を発表した。ロシアのズベルバンクやアルファバンクの資産が凍結されるほか、ロシア経済への新規投資も禁止される。また一連のロシア政府関係者も制裁の対象に加わった。関連ニュース
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米国の制裁は1年間でロシア経済の過去15年間の成果を消し去る＝バイデン氏
米国のバイデン大統領は、米国の対ロシア制裁は1年間でロシア経済の過去15年間の成果を消し去ることができると述べた。
バイデン氏
は労働組合の代表者たちを前に演説し「我われの制裁は1年間でロシア経済の過去15年間の成果を消し去ることができる」と述べた。ホワイトハウスが演説を中継した。
米国は6日、ロシアに対する追加制裁を発表した。ロシアのズベルバンクやアルファバンクの資産が凍結されるほか、ロシア経済への新規投資も禁止される。また一連のロシア政府関係者も制裁の対象に加わった。