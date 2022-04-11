https://jp.sputniknews.com/20220411/12400-10592606.html

日本政府 ウクライナ難民の支援内容決定 1日最大2400円支給

日本政府 ウクライナ難民の支援内容決定 1日最大2400円支給

ウクライナ難民受け入れをめぐり、日本政府は11日、身寄りのない人に対し1日あたり最大で2400円を支給するなどの支援内容を決定した。NHKが報じた。 2022年4月11日, Sputnik 日本

2022-04-11T18:32+0900

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ウクライナをめぐる情勢悪化

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日本政府は日本に親族や知人がいない難民らに対し、指定した一時滞在先のホテルにいる間、食事の提供とは別に、12歳以上に一日当たり1000円、11歳以下は500円を支給する。また、ホテルを出た後も生活費として、12歳以上に一日当たり2400円、2人目以降は1600円、11歳以下は1200円をそれぞれ支給。さらに生活必需品の購入するための一時金として、16歳以上は16万円、15歳までは8万円を支給する方針。この他にも、日本政府は医療や日本語教育、就労支援などの費用も負担するとしており、今後も必要に応じて生活費などの支援を検討するという。関連記事日本政府 モルドバへ調査団派遣へ ウクライナ難民の医療・保健分野での支援強化

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