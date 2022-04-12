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バイデン米大統領、5月22日に初の訪日予定
バイデン米大統領、5月22日に初の訪日予定
バイデン米大統領、5月22日に就任以来、初の訪日予定。共同通信の報道では、23日に岸田首相と首脳会談を実施。 2022年4月12日, Sputnik 日本
2022-04-12T20:45+0900
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東京では5月、日米豪印戦略対話（Quad）のサミットが予定されている。また、日米両政府がバイデン大統領の訪日に合わせて、北朝鮮による拉致被害者家族との面会お調整していることが複数の政府関係者の発言で明らかになっている。関連記事
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バイデン米大統領、5月22日に初の訪日予定

2022年4月12日, 20:45
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バイデン米大統領 - Sputnik 日本, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
バイデン米大統領、5月22日に就任以来、初の訪日予定。共同通信の報道では、23日に岸田首相と首脳会談を実施。
東京では5月、日米豪印戦略対話（Quad）のサミットが予定されている。
また、日米両政府がバイデン大統領の訪日に合わせて、北朝鮮による拉致被害者家族との面会お調整していることが複数の政府関係者の発言で明らかになっている。
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