https://jp.sputniknews.com/20220419/10658627.html
日本 対露制裁の自国経済への影響を懸念 対応策を検討へ
日本 対露制裁の自国経済への影響を懸念 対応策を検討へ
萩生田光一経済産業大臣は、日本政府は対露制裁措置が日本経済に与えうる影響を注意深く観察し、対応策を検討する意向を表した。 2022年4月19日, Sputnik 日本
2022-04-19T15:15+0900
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萩生田経済産業相は記者会見で、対露制裁だけでなくウクライナ情勢全般が日本国民の生活、ビジネスに影響しうる懸念があると認めた上で、今後、これを注視していく構えを表した。萩生田経済産業相は日本政府が適切な対応策を策定する意向であることを強調した。また、萩生田経済産業相は、近い将来、政府が太陽光パネルなど再生可能エネルギーシステムの開発・普及のための省庁間の専門家グループを立ち上げる意向を強調している。関連ニュース
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萩生田光一経済産業大臣は、日本政府は対露制裁措置が日本経済に与えうる影響を注意深く観察し、対応策を検討する意向を表した。
萩生田経済産業相は記者会見
で、対露制裁だけでなくウクライナ情勢全般が日本国民の生活、ビジネスに影響しうる懸念があると認めた上で、今後、これを注視していく構えを表した。
萩生田経済産業相は日本政府が適切な対応策を策定する意向であることを強調した。
また、萩生田経済産業相は、近い将来、政府が太陽光パネルなど再生可能エネルギーシステムの開発・普及のための省庁間の専門家グループを立ち上げる意向を強調している。