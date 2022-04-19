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米国主催オンライン会合に岸田首相参加へ　宇情勢への日本の立場配信に意欲
米国主催オンライン会合に岸田首相参加へ　宇情勢への日本の立場配信に意欲
米国が主催し、同盟国、友好国とともにウクライナ情勢を話し合うオンライン会合に日本の岸田首相も参加する。19日の日テレNEWSが松野官房長官の声明を引用して報じた。 2022年4月19日, Sputnik 日本
2022-04-19T14:35+0900
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日テレNEWSによれば、オンライン会合は日本時間19日夕方に実施される。岸田首相は「日本の立場をしっかり配信」する意気込みを表している。松野長官はウクライナ情勢について、ロシアが「重大な国際人道法違反」「戦争犯罪」を犯していると厳しく非難した。関連ニュース
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米国主催オンライン会合に岸田首相参加へ　宇情勢への日本の立場配信に意欲

2022年4月19日, 14:35
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon岸田首相
岸田首相 - Sputnik 日本, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
米国が主催し、同盟国、友好国とともにウクライナ情勢を話し合うオンライン会合に日本の岸田首相も参加する。19日の日テレNEWSが松野官房長官の声明を引用して報じた。
日テレNEWSによれば、オンライン会合は日本時間19日夕方に実施される。岸田首相は「日本の立場をしっかり配信」する意気込みを表している。松野長官はウクライナ情勢について、ロシアが「重大な国際人道法違反」「戦争犯罪」を犯していると厳しく非難した。
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