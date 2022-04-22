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特殊作戦の第2段階におけるロシアの目的はドンバスとウクライナ南部の管理

特殊作戦の第2段階におけるロシアの目的はドンバスとウクライナ南部の管理

中央軍管区のルスタム・ミネカエフ副司令官は、特殊作戦の第2段階におけるロシア軍の任務は、ドンバスとウクライナ南部の完全な管理を確立し、クリミアに陸路を提供することにあると表明した。 2022年4月22日, Sputnik 日本

2022-04-22T17:45+0900

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ウクライナをめぐる情勢悪化

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同副司令官は、「これ（ドンバスの管理）は、クリミアへの陸上回廊を保障し、また、ウクライナ（軍）の重要施設や、農産物や冶金製品を（他国へ）供給する黒海の港湾に影響を与えるだろう」と語った。また、ミネカエフ副司令官は、陸、海、空域でのウクライナ軍に対するロシア軍の技術的優位性は明らかだと強調した。関連ニュース

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