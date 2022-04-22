https://jp.sputniknews.com/20220422/2-10693193.html
特殊作戦の第2段階におけるロシアの目的はドンバスとウクライナ南部の管理
特殊作戦の第2段階におけるロシアの目的はドンバスとウクライナ南部の管理
中央軍管区のルスタム・ミネカエフ副司令官は、特殊作戦の第2段階におけるロシア軍の任務は、ドンバスとウクライナ南部の完全な管理を確立し、クリミアに陸路を提供することにあると表明した。 2022年4月22日, Sputnik 日本
2022-04-22T17:45+0900
2022-04-22T17:45+0900
2022-04-22T18:07+0900
ロシア
軍事
ウクライナをめぐる情勢悪化
ウクライナ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/16/10693841_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_76ca24cf68436999166f9e49a83ea8d9.jpg
同副司令官は、「これ（ドンバスの管理）は、クリミアへの陸上回廊を保障し、また、ウクライナ（軍）の重要施設や、農産物や冶金製品を（他国へ）供給する黒海の港湾に影響を与えるだろう」と語った。また、ミネカエフ副司令官は、陸、海、空域でのウクライナ軍に対するロシア軍の技術的優位性は明らかだと強調した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220421/10680909.html
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/16/10693841_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ec0d7e0423da4ea7bafae03193a4fa4a.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, 軍事, ウクライナ
特殊作戦の第2段階におけるロシアの目的はドンバスとウクライナ南部の管理
2022年4月22日, 17:45 (更新: 2022年4月22日, 18:07)
中央軍管区のルスタム・ミネカエフ副司令官は、特殊作戦の第2段階におけるロシア軍の任務は、ドンバスとウクライナ南部の完全な管理を確立し、クリミアに陸路を提供することにあると表明した。
同副司令官は、「これ（ドンバスの管理）は、クリミアへの陸上回廊を保障し、また、ウクライナ（軍）の重要施設や、農産物や冶金製品を（他国へ）供給する黒海の港湾に影響を与えるだろう」と語った。
また、ミネカエフ副司令官は、陸、海、空域でのウクライナ軍に対するロシア軍の技術的優位性は明らかだと強調した。