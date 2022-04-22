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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220422/2-10693193.html
特殊作戦の第2段階におけるロシアの目的はドンバスとウクライナ南部の管理
特殊作戦の第2段階におけるロシアの目的はドンバスとウクライナ南部の管理
中央軍管区のルスタム・ミネカエフ副司令官は、特殊作戦の第2段階におけるロシア軍の任務は、ドンバスとウクライナ南部の完全な管理を確立し、クリミアに陸路を提供することにあると表明した。 2022年4月22日, Sputnik 日本
2022-04-22T17:45+0900
2022-04-22T18:07+0900
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同副司令官は、「これ（ドンバスの管理）は、クリミアへの陸上回廊を保障し、また、ウクライナ（軍）の重要施設や、農産物や冶金製品を（他国へ）供給する黒海の港湾に影響を与えるだろう」と語った。また、ミネカエフ副司令官は、陸、海、空域でのウクライナ軍に対するロシア軍の技術的優位性は明らかだと強調した。関連ニュース
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特殊作戦の第2段階におけるロシアの目的はドンバスとウクライナ南部の管理

2022年4月22日, 17:45 (更新: 2022年4月22日, 18:07)
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ロシア軍 - Sputnik 日本, 1920, 22.04.2022
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中央軍管区のルスタム・ミネカエフ副司令官は、特殊作戦の第2段階におけるロシア軍の任務は、ドンバスとウクライナ南部の完全な管理を確立し、クリミアに陸路を提供することにあると表明した。
同副司令官は、「これ（ドンバスの管理）は、クリミアへの陸上回廊を保障し、また、ウクライナ（軍）の重要施設や、農産物や冶金製品を（他国へ）供給する黒海の港湾に影響を与えるだろう」と語った。
ロシアのプーチン大統領とショイグ国防相 - Sputnik 日本, 1920, 21.04.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
マリウポリは露軍の管理下に置かれた＝露国防相
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また、ミネカエフ副司令官は、陸、海、空域でのウクライナ軍に対するロシア軍の技術的優位性は明らかだと強調した。
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