https://jp.sputniknews.com/20220423/10699556.html
露日、サケマス交渉が妥結＝水産庁
露日、サケマス交渉が妥結＝水産庁
日本の水産庁は23日未明、ロシアの川で生まれたサケ・マスに関する露日間の漁業交渉が妥結したと発表した。25日に正式署名する。共同通信が伝えている。 2022年4月23日, Sputnik 日本
2022-04-23T05:02+0900
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露日関係
経済
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共同通信の報道によると、北海道周辺の日本の排他的経済水域（EEZ）内での日本漁船の操業条件は、漁獲量がサケ・マス合計で2050トン。露への漁業協力費は2億～3億13万円の範囲内で漁獲実績に応じて支払うという。ウクライナ情勢の悪化で日本が対露制裁を強める中、日本は漁獲権益を確保するため11日から露との交渉を始めていた。関連ニュース
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露日、サケマス交渉が妥結＝水産庁
日本の水産庁は23日未明、ロシアの川で生まれたサケ・マスに関する露日間の漁業交渉が妥結したと発表した。25日に正式署名する。共同通信が伝えている。
共同通信の報道
によると、北海道周辺の日本の排他的経済水域（EEZ）内での日本漁船の操業条件は、漁獲量がサケ・マス合計で2050トン。露への漁業協力費は2億～3億13万円の範囲内で漁獲実績に応じて支払うという。
ウクライナ情勢の悪化で日本が対露制裁を強める中、日本は漁獲権益を確保するため11日から露との交渉
を始めていた。