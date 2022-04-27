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米副大統領がコロナに感染＝ホワイトハウス
米副大統領がコロナに感染＝ホワイトハウス
カマラ・ハリス副大統領が新型コロナウイルスに感染し、自主隔離体制に入った。ホワイトハウスが発表した。 2022年4月27日, Sputnik 日本
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ホワイトハウスによると、直近の数日間においてハリス副大統領はジョー・バイデン大統領と濃厚接触していないという。ホワイトハウスでは政府高官の感染が相次いで確認されているものの、現時点でバイデン大統領は感染を免れている。ハリス副大統領は感染したものの、目立った兆候は確認されていないことからリモートで職務にあたるという。副大統領は陰性結果が確認され次第、ホワイトハウスでの対面業務に復帰する。関連ニュース
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米副大統領がコロナに感染＝ホワイトハウス

2022年4月27日, 06:51
© AFP 2022 / Pool / Evelyn Hocksteinカマラ・ハリス副大統領
カマラ・ハリス副大統領 - Sputnik 日本, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / Pool / Evelyn Hockstein
カマラ・ハリス副大統領が新型コロナウイルスに感染し、自主隔離体制に入った。ホワイトハウスが発表した。
ホワイトハウスによると、直近の数日間においてハリス副大統領はジョー・バイデン大統領と濃厚接触していないという。ホワイトハウスでは政府高官の感染が相次いで確認されているものの、現時点でバイデン大統領は感染を免れている。
ハリス副大統領は感染したものの、目立った兆候は確認されていないことからリモートで職務にあたるという。
副大統領は陰性結果が確認され次第、ホワイトハウスでの対面業務に復帰する。
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