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バイデン大統領 ウクライナへ新たな追加支援を議会に要請
バイデン大統領 ウクライナへ新たな追加支援を議会に要請
バイデン米大統領は米議会にウクライナへの追加支援金の拠出を要請する文書を提出した。 2022年4月29日, Sputnik 日本
2022-04-29T05:50+0900
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「私はたった今、米議会にウクライナの安全保障、経済、人道支援のための極めて重要な支援を拠出するよう要請する文書にサインをしたばかりだ」バイデン大統領はホワイトハウスで演説した中でこう述べた。これより前、米政府よりのマスコミはバイデン大統領が米議会に330億ドルのウクライナ追加支援を要請する構えだと報じていた。ウクライナ支援の新たな拠出要請には、軍事支援に約204億ドル、経済支援に85億ドル、人道支援と食糧安全保障支援に30億ドルが含まれることになっている。関連ニュース
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バイデン大統領 ウクライナへ新たな追加支援を議会に要請
バイデン米大統領は米議会にウクライナへの追加支援金の拠出を要請する文書を提出した。
「私はたった今、米議会にウクライナの安全保障、経済、人道支援のための極めて重要な支援
を拠出するよう要請する文書にサインをしたばかりだ」バイデン大統領はホワイトハウスで演説した中でこう述べた。
これより前、米政府よりのマスコミはバイデン大統領が米議会に330億ドルのウクライナ追加支援
を要請する構えだと報じていた。ウクライナ支援の新たな拠出要請には、軍事支援に約204億ドル、経済支援に85億ドル、人道支援と食糧安全保障支援に30億ドルが含まれることになっている。