日本
キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220429/10980304.html
バイデン大統領　ウクライナへ新たな追加支援を議会に要請
バイデン大統領　ウクライナへ新たな追加支援を議会に要請
バイデン米大統領は米議会にウクライナへの追加支援金の拠出を要請する文書を提出した。 2022年4月29日, Sputnik 日本
2022-04-29T05:50+0900
2022-04-29T05:50+0900
ウクライナをめぐる情勢悪化
ウクライナ
米国
経済
ロシア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/16/10687226_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_e1303d178335fe09408a35d15102ef43.jpg
「私はたった今、米議会にウクライナの安全保障、経済、人道支援のための極めて重要な支援を拠出するよう要請する文書にサインをしたばかりだ」バイデン大統領はホワイトハウスで演説した中でこう述べた。これより前、米政府よりのマスコミはバイデン大統領が米議会に330億ドルのウクライナ追加支援を要請する構えだと報じていた。ウクライナ支援の新たな拠出要請には、軍事支援に約204億ドル、経済支援に85億ドル、人道支援と食糧安全保障支援に30億ドルが含まれることになっている。関連ニュース
ウクライナ
米国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/16/10687226_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_56dcc8f203d2917b1435f0eee71cd812.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ウクライナ, 米国, 経済, ロシア

バイデン大統領　ウクライナへ新たな追加支援を議会に要請

2022年4月29日, 05:50
© AFP 2022 / Jim Watson Президент Джо Байден выступает в зале Рузвельта Белого дома в Вашингтоне
Президент Джо Байден выступает в зале Рузвельта Белого дома в Вашингтоне - Sputnik 日本, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Jim Watson
バイデン米大統領は米議会にウクライナへの追加支援金の拠出を要請する文書を提出した。
「私はたった今、米議会にウクライナの安全保障、経済、人道支援のための極めて重要な支援を拠出するよう要請する文書にサインをしたばかりだ」バイデン大統領はホワイトハウスで演説した中でこう述べた。
これより前、米政府よりのマスコミはバイデン大統領が米議会に330億ドルのウクライナ追加支援を要請する構えだと報じていた。ウクライナ支援の新たな拠出要請には、軍事支援に約204億ドル、経済支援に85億ドル、人道支援と食糧安全保障支援に30億ドルが含まれることになっている。
関連ニュース
米国　8億ドル規模のウクライナ追加軍事支援を1か月以内に完了
ウクライナ、毎月約50億ドルの融資について西側と合意
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала