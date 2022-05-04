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ドネツク マケエフカの石油貯蔵施設で火災 ウクライナ軍の砲撃受け

ドネツク マケエフカの石油貯蔵施設で火災 ウクライナ軍の砲撃受け

ドネツク人民共和国のマケエフカにある石油貯蔵施設で4日、ウクライナ軍の砲撃により火災が発生した。同共和国の発表によると、この火災により1名が死亡、2名が負傷したという。 2022年5月4日, Sputnik 日本

2022-05-04T19:51+0900

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tドネツク人民共和国領域防衛本部によると、4日、石油貯蔵施設でウクライナ軍による砲撃があった。これにより施設にある4つの大型石油貯蔵タンクが炎上したという。現場には同共和国非常事態省の消防隊が駆け付け、消火活動を行った。マケエフカでは先月28日にもウクライナ軍による砲撃があり、子ども1人が死亡、子どもを含めた民間人19人が負傷している。

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