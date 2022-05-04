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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220504/11015542.html
ドネツク　マケエフカの石油貯蔵施設で火災　ウクライナ軍の砲撃受け
ドネツク　マケエフカの石油貯蔵施設で火災　ウクライナ軍の砲撃受け
ドネツク人民共和国のマケエフカにある石油貯蔵施設で4日、ウクライナ軍の砲撃により火災が発生した。同共和国の発表によると、この火災により1名が死亡、2名が負傷したという。 2022年5月4日, Sputnik 日本
2022-05-04T19:51+0900
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tドネツク人民共和国領域防衛本部によると、4日、石油貯蔵施設でウクライナ軍による砲撃があった。これにより施設にある4つの大型石油貯蔵タンクが炎上したという。現場には同共和国非常事態省の消防隊が駆け付け、消火活動を行った。マケエフカでは先月28日にもウクライナ軍による砲撃があり、子ども1人が死亡、子どもを含めた民間人19人が負傷している。
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ドネツク　マケエフカの石油貯蔵施設で火災　ウクライナ軍の砲撃受け

2022年5月4日, 19:51
ドネツク人民共和国のマケエフカにある石油貯蔵施設で4日、ウクライナ軍の砲撃により火災が発生した。同共和国の発表によると、この火災により1名が死亡、2名が負傷したという。
tドネツク人民共和国領域防衛本部によると、4日、石油貯蔵施設でウクライナ軍による砲撃があった。これにより施設にある4つの大型石油貯蔵タンクが炎上したという。
現場には同共和国非常事態省の消防隊が駆け付け、消火活動を行った。
マケエフカでは先月28日にもウクライナ軍による砲撃があり、子ども1人が死亡、子どもを含めた民間人19人が負傷している。
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石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）

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石油貯蔵施設で発生した火災（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）

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火災が発生した石油貯蔵施設から立ち上る煙の柱（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）

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