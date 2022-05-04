https://jp.sputniknews.com/20220504/11015542.html
ドネツク マケエフカの石油貯蔵施設で火災 ウクライナ軍の砲撃受け
ドネツク マケエフカの石油貯蔵施設で火災 ウクライナ軍の砲撃受け
ドネツク人民共和国のマケエフカにある石油貯蔵施設で4日、ウクライナ軍の砲撃により火災が発生した。同共和国の発表によると、この火災により1名が死亡、2名が負傷したという。 2022年5月4日, Sputnik 日本
2022-05-04T19:51+0900
2022-05-04T19:51+0900
2022-05-04T19:51+0900
ウクライナをめぐる情勢悪化
マルチメディア
写真
ウクライナ
ロシア
火事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/04/11015703_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_44a88e06bce9ca93e4a29c2d2b023c4e.jpg
tドネツク人民共和国領域防衛本部によると、4日、石油貯蔵施設でウクライナ軍による砲撃があった。これにより施設にある4つの大型石油貯蔵タンクが炎上したという。現場には同共和国非常事態省の消防隊が駆け付け、消火活動を行った。マケエフカでは先月28日にもウクライナ軍による砲撃があり、子ども1人が死亡、子どもを含めた民間人19人が負傷している。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/04/11015703_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ff8d9ea369e3ca527966b01f6d422339.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, マルチメディア, 写真, ウクライナ, ロシア, 火事
ドネツク マケエフカの石油貯蔵施設で火災 ウクライナ軍の砲撃受け
ドネツク人民共和国のマケエフカにある石油貯蔵施設で4日、ウクライナ軍の砲撃により火災が発生した。同共和国の発表によると、この火災により1名が死亡、2名が負傷したという。
tドネツク人民共和国領域防衛本部によると、4日、石油貯蔵施設でウクライナ軍による砲撃があった。これにより施設にある4つの大型石油貯蔵タンクが炎上したという。
現場には同共和国非常事態省の消防隊が駆け付け、消火活動を行った。
マケエフカでは先月28日にもウクライナ軍による砲撃があり、子ども1人が死亡
、子どもを含めた民間人19人が負傷している。
© Sputnik / Alexey Kudenko / フォトバンクに移行
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
© Sputnik / Alexey Kudenko / フォトバンクに移行
石油貯蔵施設で発生した火災（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
石油貯蔵施設で発生した火災（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
© Sputnik / Alexey Kudenko / フォトバンクに移行
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
© Sputnik / Alexey Kudenko / フォトバンクに移行
火災が発生した石油貯蔵施設から立ち上る煙の柱（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
火災が発生した石油貯蔵施設から立ち上る煙の柱（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
© Sputnik / Alexey Kudenko / フォトバンクに移行
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
© Sputnik / Alexey Kudenko / フォトバンクに移行
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
© Sputnik / Alexey Kudenko / フォトバンクに移行
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
© Sputnik / Alexey Kudenko / フォトバンクに移行
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
© Sputnik / Alexey Kudenko / フォトバンクに移行
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）
石油貯蔵施設で消火活動にあたる非常事態省の消防隊員（ドネツク人民共和国・マケエフカ、4日）