https://jp.sputniknews.com/20220507/11198211.html
韓国大統領就任式、日本は林外務大臣の派遣を決定
韓国大統領就任式、日本は林外務大臣の派遣を決定
日本の外務省は6日、10日に予定されている尹錫悦（ユン・ソンニョル）韓国次期大統領の就任式に、林芳正外務大臣を派遣すると発表した。 2022年5月7日, Sputnik 日本
2022-05-07T03:52+0900
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外務省の公式サイトによると、林外相は滞在中に韓国政府要人との意見交換を予定。同省は「日韓関係を健全な関係に戻すべく、日本の一貫した立場に基づき、韓国新政権と緊密に意思疎通を行う」としている。これまで日本政府は、岸田文雄首相の出席を見送り、林外相を派遣する方向で調整していた。また、日本からは鳩山由紀夫元首相も出席すると報じられている。関連ニュース
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韓国大統領就任式、日本は林外務大臣の派遣を決定
日本の外務省は6日、10日に予定されている尹錫悦（ユン・ソンニョル）韓国次期大統領の就任式に、林芳正外務大臣を派遣すると発表した。
外務省の公式サイト
によると、林外相は滞在中に韓国政府要人との意見交換を予定。同省は「日韓関係を健全な関係に戻すべく、日本の一貫した立場に基づき、韓国新政権と緊密に意思疎通を行う」としている。
これまで日本政府は、岸田文雄首相の出席を見送り
、林外相を派遣する方向で調整していた。また、日本からは鳩山由紀夫
元首相も出席すると報じられている。