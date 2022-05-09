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中国海警局の船4隻、尖閣諸島沖の領海に侵入
中国海警局の船4隻、尖閣諸島沖の領海に侵入
沖縄県の尖閣諸島の沖合で9日、中国海警局の船2隻が日本の領海に侵入した。NHKが伝えている。 2022年5月9日, Sputnik 日本
2022-05-09T14:08+0900
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NHKの報道によると、9日午前7時前、中国海警局の船2隻が尖閣諸島の南小島の沖合で日本の領海に侵入し、日本の漁船に接近する動きを見せた。海上保安本部は、漁船の安全確保にあたるため、漁船の周囲に巡視船を航行させ、中国船に直ちに領海から出るように警告を続けている。2022年に入り、尖閣諸島の沖合で中国海警局の船が日本の領海に侵入するのが確認されたのは、4月12日以来7件目。関連ニュース
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中国海警局の船4隻、尖閣諸島沖の領海に侵入
沖縄県の尖閣諸島の沖合で9日、中国海警局の船2隻が日本の領海に侵入した。NHKが伝えている。
NHKの報道
によると、9日午前7時前、中国海警局の船2隻が尖閣諸島の南小島の沖合で日本の領海に侵入し、日本の漁船に接近する動きを見せた。
海上保安本部は、漁船の安全確保にあたるため、漁船の周囲に巡視船を航行させ、中国船に直ちに領海から出るように警告を続けている。
2022年に入り、尖閣諸島の沖合で中国海警局の船が日本の領海に侵入するのが確認されたのは、4月12日以来7件目。