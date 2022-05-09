https://jp.sputniknews.com/20220509/48jnn-11209995.html
日本 新型コロナ水際対策 「緩和すべき」48％＝JNN世論調査
日本 新型コロナ水際対策 「緩和すべき」48％＝JNN世論調査
ジャパン・ニュース・ネットワーク（JNN）が7日と8日に実施した世論調査によると、日本では新型コロナウイルスの水際対策について「緩和すべき」と考えている人が48％であることがわかった。TBSテレビが報じた。 2022年5月9日, Sputnik 日本
2022-05-09T17:30+0900
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JNNが日本全国18歳以上の男女2462人を対象に固定・携帯電話による聞き取り方式で実施した世論調査では（有効回答1223人）、新型コロナウイルスの水際対策について48％が「緩和すべき」と回答し、38％が「緩和すべきではない」と答えた。日本の岸田首相は5日、新型コロナの水際対策を6月に大幅に緩和することを明らかにした。関連ニュース
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日本 新型コロナ水際対策 「緩和すべき」48％＝JNN世論調査
2022年5月9日, 17:30 (更新: 2022年5月9日, 23:59)
ジャパン・ニュース・ネットワーク（JNN）が7日と8日に実施した世論調査によると、日本では新型コロナウイルスの水際対策について「緩和すべき」と考えている人が48％であることがわかった。TBSテレビが報じた。
JNNが日本全国
18歳以上の男女2462人を対象に固定・携帯電話による聞き取り方式で実施した世論調査では（有効回答1223人）、新型コロナウイルスの水際対策について48％が「緩和すべき」と回答し、38％が「緩和すべきではない」と答えた。
日本の岸田首相は5日、新型コロナの水際対策を6月に大幅に緩和することを明らかにした。